ديلي إكسبريس: فشل بيع مانشستر يونايتد سيؤدي لـ"تمرد مفتوح" يهدد عائلة جليزر

ولكن كانت هناك اضطرابات منذ ذلك الحين حيث ورد أن عائلة جليزر تأمل في تقديم عطاءات تقترب من 6 مليارات جنيه إسترليني.

ويعتبر الشيخ جاسم وراتكليف الساعين الرئيسيين للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد، ولكن هناك تقارير تفيد بوجود المزيد من الخيارات التي تجلب استثمارات طفيفة للنادي بحيث تحتفظ عائلة جليزر بأغلبية الأسهم.

وأشارت التقارير إلى أن عائلة جليزر منقسمة حول عملية البيع على الرغم من الاحتجاجات المستمرة من مشجعي مانشستر يونايتد.