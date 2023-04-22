ديلي إكسبريس: فشل بيع مانشستر يونايتد سيؤدي لـ"تمرد مفتوح" يهدد عائلة جليزر
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أنه تم تحذير عائلة جليزر من قبل صندوق دعم مانشستر يونايتد.
وأوضحت الصحيفة أن التحذير كان بأن أي شيء بخلاف الاستحواذ الكامل سيؤدي إلى "تمرد مفتوح".
وتلقى مانشستر يونايتد عطاءات رسمية لأول مرة في 17 فبراير وقدم كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف العروض.
ولكن كانت هناك اضطرابات منذ ذلك الحين حيث ورد أن عائلة جليزر تأمل في تقديم عطاءات تقترب من 6 مليارات جنيه إسترليني.
ويعتبر الشيخ جاسم وراتكليف الساعين الرئيسيين للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد، ولكن هناك تقارير تفيد بوجود المزيد من الخيارات التي تجلب استثمارات طفيفة للنادي بحيث تحتفظ عائلة جليزر بأغلبية الأسهم.
وأشارت التقارير إلى أن عائلة جليزر منقسمة حول عملية البيع على الرغم من الاحتجاجات المستمرة من مشجعي مانشستر يونايتد.
وكان أفرام جليزر حاضرا في ويمبلي في فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في أول ظهور له في إحدى المباريات منذ بدء محادثات الاستحواذ.
ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" فإن عملية تقديم العطاءات الآن في مرحلتها الثالثة مع الموعد النهائي المحدد في 28 أبريل.
لكن من الواضح أن العملية الطويلة والشاقة أزعجت مشجعي مانشستر يونايتد وتم تحذير عائلة جليزر من احتمال أن تظل مسؤولة عن تقدم النادي.
وقال كريس رومفيت، مدير الاتصالات في صندوق دعم مانشستر يونايتد: "نحن واضحون جدًا بشأن ذلك، إنه أسوأ سيناريو، إذا كانت نتيجة هذه العملية هي دعم ملكية جليزر مع احتمال زيادة الديون، وليس أقل، إذن أعتقد أن ذلك سيكون كارثة وأعتقد أنك سترى ثورة مفتوحة من المشجعين مرة أخرى".
وأضاف: "نحن واضحون جدا جدا أنه سيكون كارثة ورد فعل المعجبين على ذلك سيكون تمردا".
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة من 30 مباراة علما أنه سيلعب مع برايتون غدا الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وودع مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي يوم الخميس الماضي بعدما خسر 0/3 أمام إشبيلية.