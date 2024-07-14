نهائي "يورو 2024".. ضربة بيلينغهام التي قد تؤذي الحلفاء والخصوم

أصبح النجم الإنجليزي جود بيلينغهام على بعد خطوة واحدة من حلم مهم للغاية في مسيرته الكروية، وهو التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ينتظره فقط عبور عقبة إسبانيا في النهائي الذي يجمعهما، مساء اليوم الأحد.

بيلينغهام قدم موسمًا رائعًا رفقة ريال مدريد، وتسبب في فوز "الملكي" بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بكل ما ساهم فيه من أهداف وصناعات.

وبوصول المنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، أصبح النجم الإنجليزي على وشك دخول التاريخ، لكنه في الوقت ذاته يقترب من أن يقدم على إيذاء الحلفاء والخصوم في ضربة واحدة، كيف ذلك؟ هذا ما نستعرضه في التقرير التالي:

كيف يمكن لبيلينغهام إيذاء الجميع؟

قدم بيلينغهام مستويات مذهلة على مدار العام الماضي بقميص ريال مدريد، وشكك البعض في قدرة النجم الإنجليزي بتكرار ذلك مع منتخب بلاده.

لكن في الواقع فالمنتخب الإنجليزي لم يحقق الفوز في أي مباراة قبل نصف النهائي إلا وقد ساهم بيلينغهام في التسجيل فيها.

كان نجم ريال مدريد حاسمًا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في تلك البطولة، ووجوده المستمر في التشكيلة الأساسية كان مصدر رعب كبير لخصومه كافة.

ومع وصوله إلى المباراة النهائية، وحال نجح في قيادة بلاده نحو تتويج قاري هو الأول من نوعه، وتتويج كبير غائب منذ أكثر من نصف قرن، فسيكون لبيلينغهام القدرة على الفوز بالكرة الذهبية دون أي تشكيك في استحقاقه لها.

إيذاء الخصوم

لعل أبرز الخصوم الذين سيواجهون مشاكل من فوز بيلينغهام بمباراة نهائي يورو 2024 لصالح المنتخب الإنجليزي، هو المنتخب الإسباني بطبيعة الحال كونه سيكون الخاسر في اللقاء.

لكنه في الوقت نفسه سيؤذي خصمه في برشلونة، لامين يامال الشاب الذي يأمل في الترشح للكرة الذهبية بعد كل ما قدمه من مستويات أخيرًا في عمر صغير للغاية.

قدم يامال مستويات طيبة للغاية، قد لا تكون كافية لتواجده في قائمة أفضل ثلاثة في العالم، لكنه يأمل أن يرتبط اسمه بذلك النوع من اللاعبين في وقت مبكر من مسيرته، وتفوق بيلينغهام قد يؤجل مثل هذا الأمر بالنسبة له.

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إيذاء الأصدقاء

قائمة الأصدقاء الذين يستطيع بيلينغهام أن يؤذيهم بعد تلك المباراة لو حقق الفوز من الممكن أن تكون أطول بعض الشيء من قائمة الخصوم.

بداية سيكون هناك داني كارفخال، نجم ريال مدريد الحالي وزميل بيلينغهام في النادي، كذلك الحال بالنسبة إلى زميله المستقبلي كيليان مبابي.

النجم الفرنسي كان من الأسماء المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، لكن فوز بيلينغهام ضد إسبانيا مع المستويات الغريبة لكيليان في اليورو ستجعل من حظوظ الفرنسي صعبة للغاية.

في الواقع مبابي ليس الوحيد من زملاء بيلينغهام المرشح للكرة الذهبية، فهناك ترشيحات أخرى لعل أبرزها تخص فينيسيوس جونيور، الذي أخفق في كوبا أمريكا وبالتبعية يملك بيلينغهام أفضلية واضحة عليه.