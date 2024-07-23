مر عام كامل على أول ظهور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة فريقه الحالي إنتر ميامي، الذي انتقل إليه بشكل حر من صفوف باريس سان جيرمان.

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الـ7 من يونيو 2023، أنه سيلعب مع إنتر ميامي، ومع ذلك، لم يكن ليحدث ذلك إلا في الـ 21 من يوليو، حيث لعب بطل العالم في قطر 2022 دقائقه الأولى بقميص الفريق بقيادة تاتا مارتينو.

كانت أول مباراة لميسي ضد كروز أزول ودخلها على مقاعد البدلاء، وشاهد كيف وضع زميله روبرت تايلور فريقه في المقدمة بعد 44 دقيقة من بداية اللقاء.

في الدقيقة الـ 54 دخل اللاعب الأرجنتيني الملعب بعد أن حل محل بنيامين كريماشي، إحدى جواهر الفريق الأمريكي.

وبعد لحظات من دخوله للملعب تعادل المكسيكي أورييل أنتونا لكروز أزول، لكن الفيلم لم ينته بهذا الهدف.

حصل ميسي على خطأ على حدود منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وسدد الكرة في الشباك بروعة معهودة لينفجر الملعب احتفالًا بأول أهداف ليونيل مع فريقه الجديد.

ماذا تغير منذ أول مباراة لميسي في ميامي؟

منذ ذلك الحين، تغير الكثير بشكل إيجابي في فريق إنتر ميامي، حيث قاد ميسي فريقه للفوز بأول لقب له عبر التاريخ من خلال الفوز بكأس الدوريات، لكن ذلك كان مجرد بداية فقط لشيء سعى خورخي ماس وديفيد بيكهام إلى بنائه في وجود أفضل لاعب في العالم، وربما في التاريخ.

كل شيء تغير بالنسبة لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي، فالفريق لم يكن قط من عمالقة البطولة ولا مرشحًا للفوز بأي بطولة، لكنهم اليوم الفريق الأفضل في البطولة، وأملهم هو كسر الكثير من الأرقام القياسية.

وملعب الفريق الذي كان غالبًا ما يحضر فيه 20 و30% فقط من السعة المحددة له، أصبح تُباع تذاكره بشكل كامل في كل مباراة، بالأخص المباريات التي يكون ميسي حاضرًا فيها.

بالإضافة إلى ذلك تحولت أعداد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الملايين، بعد أعوام من المعاناة.

فحساب الفريق على إنستغرام أصبح يتابعه 17 مليون متابع، وأكثر من مليون و200 ألف متابع على منصة "إكس" بالإضافة إلى ستة ملايين ونصف المليون عبر فيسبوك.

ميسي في إنتر ميامي بالإحصائيات

كل ما خاضه ليونيل ميسي في عام كامل حتى الآن في صفوف إنتر ميامي هو 29 مباراة في كل البطولات، ما بين الدوري الأمريكي ودوري أبطال كونكاكاف وكأس أمريكا المفتوحة وكأس الدوريات.

سجل ميسي خلال تلك المباريات 25 هدفًا، وصنع 16 بإجمالي 41 مساهمة تهديفية، أي أكثر من مساهمة ونصف المساهمة في كل مباراة.

لعب ميسي كجناح في 19 مباراة، وسجل 21 هدفًا وصنع عشرة، وهو المركز المفضل له عبر مسيرته منذ بدايته مع برشلونة.

وسجل أربعة أهداف فقط، وصنع ستة في عشر مباريات عندما دفع به تاتا مارتينو في مركز رأس الحربة.

وكان أعظم أداء فردي له مع إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات، حيث سجل هدفًا على الأقل في كل مباراة بالبطولة التي كانت أول ما حققه الفريق الأمريكي في تاريخه.

أهداف لا تنسى

في مشواره القصير حتى الآن في إنتر ميامي سجل ميسي بعض أفضل الأهداف في تاريخ النادي الأمريكي.

وكان منها هدفه ضد العملاق أمام لوس أنجلوس في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة والذي جاء بالتعادل لفريقه.

وهدف التعادل الرائع الرابع من ركلة حرة ضد فريق دالاس في شهر أغسطس من العام الماضي بعد أقل من شهر على انضمامه لإنتر ميامي.

وكذلك كانت الحال بهدفه في شباك كروز أزول في اللحظات الأخيرة، حيث جاء بالفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.