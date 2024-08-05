استقر مسؤولو النادي الأهلي المصري بشكل كبير على عدم استكمال المشاركة في بطولة كأس مصر للنسخة الحالية، بعدما أبدى مارسيل كولر، مدرب الفريق، اعتراضه على تحديد المواعيد الجديدة لدور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع فاركو في هذا الدور، بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز مع أبو قير للأسمدة، فيما يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش.

وحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي التي ستقام يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من أغسطس الجاري، في التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وأبدى كولر استياءه من إعلان مواعيد كأس مصر، منتقدًا في ذلك اتحاد الكرة، ومشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتسبب في معاناة اللاعبين من الإصابات.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "صدى البلد"، فإن "مصدرًا في النادي الأهلي أكد أن خيار الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر، خيار مطروح ووارد وبقوة".

وأضاف: "الأهلي مقبل على مواجهة في دور الـ16 تحدد لها يوم الـ20 من الشهر الجاري، بعد 3 أيام من نهاية مشواره في بطولة الدوري المصري، وهو ما انتقده مارسيل كولر، لكي يستطيع عمل برنامج إعدادي جديد للبطولات المقبلة يدرس عدم المشاركة فيما تبقى من مسابقة كأس مصر".

وتابع: "إذا انسحب الأهلي أو اعتذر عن مواجهة فاركو، طبقًا للائحة المسابقات فالعقوبة ثنائية، وهي عدم المشاركة في النسخة المقبلة من كأس مصر، بالإضافة إلى عقوبة مالية يقررها اتحاد الكرة غير مذكورة في لائحة البطولة التي يحمل الأهلي لقبها من النسخة الماضية".

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يوجه رسالة حاسمة إلى عمرو السولية

ويأتي غضب الأهلي؛ لأنه إثر نهاية بطولة الدوري سيلعب الفريق مباراة دور الـ16 في كأس مصر أمام فاركو يوم الـ20 من أغسطس، ثم سينضم اللاعبون إلى معسكر الفراعنة يوم الـ26 قبل فترة التوقف الدولي.

وعندما تنتهي فترة التوقف الدولي يوم الـ12 من سبتمبر سيخوض الأهلي الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مباشر، ويليها انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد، ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي حتى الآن، ما يتسبب في تلاحم المواسم وعدم إراحة اللاعبين، وهذا أثار غضبًا داخل القلعة الحمراء.