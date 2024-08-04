أشعل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، النار داخل القلعة الحمراء بتصريح مثير عقب لقاء المقاولون العرب مساء الأحد.

وتغلب الأهلي على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 4-0 مساء الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري المصري.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة لحسم التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخه.

ورد كولر على سؤال حول رؤيته للتعاقدات الجديدة لتدعيم صفوفه فريقه مؤكدًا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أنه ليس راضيًا عن هذا الملف.

وأضاف "لست المسؤول عن إبرام الصفقات فالأمر يخص إدارة الأهلي، ولكنني لست سعيدًا بالتعاقدات، وأتمنى إبرام صفقات جديدة قوية".

ولم يضم الأهلي سوى لاعب وحيد في الموسم المقبل بالتعاقد مع يوسف أيمن مدافع منتخب قطر ونادي الدحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وطلب كولر تدعيم صفوف الأهلي بعدة صفقات في مراكز الظهير الأيسر والمهاجم والوسط المهاجم والجناح بحسب تقارير صحفية محلية.

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وأكد كولر أن الفلسطيني وسام أبو علي يعيش حالة فنية رائعة، ولكن ما زال أمامه الكثير ليقدمه موضحًا أنه طلب تدعيم خط الهجوم بصفقة جديدة.

وتحدث المدرب السويسري عن سبب غياب لاعبه محمد عبد المنعم مؤكدًا أن الأخير أبلغه بإصابته في كاحل القدم، ولا يخوض التدريبات منذ 4 أيام.

وارتبط عبد المنعم بالرحيل إلى نادي نيس الفرنسي الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وعن غياب محمد الشناوي حارس المرمى ورفضه الجلوس بديلًا لزميله مصطفى شوبير، قال كولر "الأمر يأتي بالتشاور مع الشناوي العائد من إصابة طويلة، ويتم منحه مباريات عديدة وإراحته في بعض اللقاءات".

وانتقد كولر تحديد موعد مباراة الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر ضد فاركو يوم 20 أغسطس الجاري مؤكدًا أنه مستاء من تلاحم المواسم وعدم الحصول على راحة بين الموسمين.