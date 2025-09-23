ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

ليفربول وتشيلسي يتجنّبان الخروج المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

تقدم فريقا  ليفربول وتشيلسي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد أن تجنب الفريقان المفاجآت في الدور الثالث للبطولة.

وفاز ليفربول على ملعبه أمام ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف بعد أن سجل ألكسندر إيزاك هدفه الأول بقميص الريدز في الدقيقة 43.

 ونجح شيا تشارلز في التعادل لصالح ساوثامبتون في الدقيقة 76، بينما أعاد هوغو إكيتيكي فريقه للتقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 85.

ونال إكيتيكي البطاقة الحمراء بعد أن احتفل بخلع قميصه، ونال البطاقة الصفراء الثانية.

وخاض ليفربول المباراة دون بعض نجومه الكبار، على رأسهم: محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، والحارس أليسون، لحصولهم على راحة.

 وتأهل تشيلسي بعد فوزه على مضيفه لينكولن سيتي بهدفين مقابل هدف أيضاً بعد أن سجل تايريك جورج، وفاكوندو بانونوتي، لصالح البلوز في الدقيقتين 48 و50، بينما أحرز لينكولن، مبكراً، عن طريق روبرت ستريت في الدقيقة 42.

 وودع إيفرتون بخسارته أمام وولفرهامبتون بهدفي دون ردٍ، كما فاز برايتون على بارنسلي بستة أهداف نظيفة، وتغلب فولهام على كامبريدغ يونايتد بهدف، بينما ودّع بيرنلي بالخسارة أمام كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف.

