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رياضة

الإعلان عن حكام الجولة الثانية لسداسي التتويج بالدوري الليبي

الإعلان عن حكام الجولة الثانية لسداسي التتويج بالدوري الليبي
فريق الأهلي بنغازيالمصدر: حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 10:36 ص

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حكام الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي، الذي انطلق في إيطاليا، السبت الماضي، بإقامة ثلاث مباريات في الجولة الأولى.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في جولتها الثانية بالعاصمة الإيطالية روما، بإقامة 3 مباريات للفرق الستة المتأهلة.

ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الليبي، فقد تم اختيار 3 حكام إيطاليين لإدارة مباريات الجولة الثانية، وهم ماركو غويدا، والذي أدار 201 مباراة في الدوري الإيطالي، وليفيو مارينللي، الذي أدار 46 مباراة سابقا في "الكالتشيو"، والثالث هو خوان لوكا ساشي، الذي أدار سابقا 55 مباراة في الدوري الإيطالي.

ويلتقي في مباريات الأربعاء، في التوقيت ذاته تمام السادسة مساءً، فريق الأهلي بنغازي بنظيره النصر.

 

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الأهلي يدخل الجولة الثانية بنقطة واحدة بعد تعادله في اللقاء الأول مع الهلال 1/1، والنصر يدخل المباراة منتعشا بثلاث نقاط عقب فوزه على السويحلي بهدف نظيف في جولته الأولى.

والأهلي طرابلس يقابل السويحلي بثلاث نقاط بعد فوزه على المدينة بهدفين لهدف، والسويحلي خال من النقاط بفقده للجولة الأولى مع النصر، والهلال يلتقي فريق المدينة، وفي جعبته نقطة واحدة بتعادله أمام الأهلي بنغازي، والمدينة يدخل المباراة نظيفاً من النقاط لفقده الجولة الأولى مع أهلي طرابلس.

الجولة الأولى من سداسي التتويج، شهدت فوزين وأربعة تعادلات وتسجيل 12 هدفاً، وتقدم الأهلي طرابلس في الترتيب يليه فريق النصر ثم الأهلي بنغازي والهلال والسويحلي، ويأتي فريق المدينة في آخر الترتيب.

الدوري الليبي

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