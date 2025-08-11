لابورتا: الكرة الذهبية يجب أن تكون لأحد لاعبي برشلونة

أطلق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، تصريحاً نارياً بشأن جائزة الكرة الذهبية 2025.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ذائعة الصيت قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية في العام الحالي من بينهم 4 نجوم من فريق برشلونة وهم الجناح الأيمن لامين يامال والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الوسط بيدري والجناح الأيسر رافينيا.

وتابع لابورتا فوز فريقه برشلونة على حساب كومو الإيطالي بخماسية دون رد على ملعب "يوهان كرويف" مساء الأحد.

وتحدث لابورتا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية مؤكداً أن الكرة الذهبية في العام الحالي يجب أن تكون لأحد لاعبي برشلونة.

ولم يفز أي لاعب من برشلونة بجائزة الكرة الذهبية من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل عليها عام 2015 بقميص الفريق الكتالوني وأيضاً عام 2021 بعد نهاية عقده مع الفريق بشهور.

ونجح برشلونة في الموسم الماضي بالتتويج بألقاب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر مسيطراً على البطولات المحلية في إسبانيا.

وقاد يامال وبيدري منتخب إسبانيا لوصافة دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2025 بعد خسارة الدور النهائي أمام البرتغال.