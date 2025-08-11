logo
رياضة

لابورتا: الكرة الذهبية يجب أن تكون لأحد لاعبي برشلونة

لابورتا: الكرة الذهبية يجب أن تكون لأحد لاعبي برشلونة
خوان لابورتا رئيس نادي برشلونةالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 12:16 ص

أطلق خوان لابورتا، رئيس نادي  برشلونة الإسباني، تصريحاً نارياً بشأن جائزة الكرة الذهبية 2025.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ذائعة الصيت قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية في العام الحالي من بينهم 4 نجوم من فريق برشلونة وهم الجناح الأيمن لامين يامال والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الوسط بيدري والجناح الأيسر رافينيا.

أخبار ذات علاقة

لابورتا كرمها.. أول ظهور لصديقة لامين يامال في مباريات برشلونة (فيديو وصور)

لابورتا كرمها.. أول ظهور لصديقة لامين يامال في مباريات برشلونة (فيديو وصور)

 وتابع لابورتا فوز فريقه برشلونة على حساب كومو الإيطالي بخماسية دون رد على ملعب "يوهان كرويف" مساء الأحد.

وتحدث لابورتا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية مؤكداً أن الكرة الذهبية في العام الحالي يجب أن تكون لأحد لاعبي برشلونة.

أخبار ذات علاقة

نقطة خطيرة عليه تذكرها.. لماذا أشعل كريستيانو رونالدو "حرب الكرة الذهبية"؟

نقطة خطيرة عليه تذكرها.. لماذا أشعل كريستيانو رونالدو "حرب الكرة الذهبية"؟

 ولم يفز أي لاعب من برشلونة بجائزة الكرة الذهبية من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل عليها عام 2015 بقميص الفريق الكتالوني وأيضاً عام 2021 بعد نهاية عقده مع الفريق بشهور.

ونجح برشلونة في الموسم الماضي بالتتويج بألقاب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر مسيطراً على البطولات المحلية في إسبانيا.

أخبار ذات علاقة

أشعل المعركة.. ريال مدريد يوجه "ضربة مبكرة" لمنظمي الكرة الذهبية

أشعل المعركة.. ريال مدريد يوجه "ضربة مبكرة" لمنظمي الكرة الذهبية

 وقاد يامال وبيدري منتخب إسبانيا لوصافة دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2025 بعد خسارة الدور النهائي أمام البرتغال.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC