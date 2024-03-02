صفقة قريبة.. مدافع الأهلي مطلوب في 3 أندية أوروبية
كشفت تقارير صحفية عن تواجد محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي ومنتخب مصر، على رادار عدة أندية أوروبية، ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويقدم "عبدالمنعم" مستويات متميزة مع الأهلي، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، أهمها أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وهو الهدف الذي منح فريقه اللقب.
وقالت صحيفة "Homme du Match"، الفرنسية، اليوم السبت، إن محمد عبد المنعم هدف لنادي نانت الفرنسي الذي يلعب له مواطنه محمد مصطفى، ويعيش فترة تألق كبيرة مع الفريق، حيث سجل 7 أهداف ،وصنع هدفًا خلال 19 مباراة.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن "نانت يؤمن بأن التعاقد مع مدافع الأهلي المصري يمثل رهانًا مضمونًا لواحد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".
وأسهبت الصحيفة الفرنسية في وصف محمد عبد المنعم، قائلة: "يتمتع بصفات مميزة مثل رباطة جأشه، ونضجه، وقدرته على بناء اللعب والهجمات من الخلف، حيث سيكون إضافة ممتازة لدفاع نانت، خاصة أنه يشارك بالفعل مع المنتخب المصري مع مصطفى محمد".
وخاض "عبد المنعم" بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2021 و2023 مع منتخب مصر.
وأشار التقرير أيضًا أن عبدالمنعم يحظى بمتابعة أندية ريال بيتيس وإشبيلية في الدوري الإسباني.
عبدالمنعم صاحب الـ25 عامًا شارك مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة.