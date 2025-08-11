مبروك وهيلعب السوبر.. سعيد العويران يفاجئ جماهير النصر السعودي (فيديو)

فاجأ سعيد العويران، نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، جماهير النصر بتأكيد حصول إدارة "العالمي" على توقيع كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، للانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسبق أن ذكرت جريدة "بيلد" الألمانية أن نادي النصر السعودي توصل لاتفاق مع كومان، جناح بايرن ميونخ، من أجل ضمه هذا الصيف.

أخبار ذات علاقة أولها كريستيانو رونالدو.. 3 مكاسب من خسارة النصر أمام ألميريا

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة النصر السعودي وألميريا الإسباني

ووفقًا للتقارير، فإن النصر رفع عرضه لـ 25 مليون يورو بالإضافة لمكافآت لضم كومان.

وأوضح التقرير أن النصر يسعى لضم كومان بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

في الوقت نفسه، أفادت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا أن كومان سيتقاضى ما بين 20 و25 مليون يورو سنويًّا مع النصر.

أخبار ذات علاقة صفقة كبيرة.. فابرزيو رومانو يزف بشرى لجمهور النصر السعودي

وسيوقع الجناح الفرنسي على عقد مع النصر يمتد حتى صيف 2028.

وقال العويران في فيديو متداول عبر منصة "إكس": "مبروك للعالمي التوقيع مع كينغسلي كومان من بايرن ميونخ، لاعب رائع ومهاري وكبير وسيلعب بقميص النصر في السوبر السعودي، هذا خبر طازج للإعلاميين، وقلبي مقسوم نصفين بين الشباب والنصر وهذه مشكلة كبيرة، والاتحاد والأهلي أيضًا حبايب قلبي، لكن أؤكد لكم كومان وقع للنصر".

الفرنسي صاحب الـ 29 عامًا انضم لبايرن ميونخ في 2017 قادمًا من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفًا وصنع 71.

ويستعد فريق النصر حاليًّا للمشاركة في كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في هونغ كونغ، حيث سيواجه الاتحاد في الدور نصف النهائي، وتشهد هذه النسخة مشاركة كلٍّ من الأهلي والقادسية.