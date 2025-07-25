المعركة مستمرة.. برشلونة يجهز "ضربة قاضية" لتير شتيغن

يجهز نادي برشلونة ضربة قاضية تجاه حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، بعد الخطوة المثيرة التي أقدم عليها الحارس الألماني.

وأطلق مارك أندريه تير شتيغن الحارس الدولي لبرشلونة، الذي سيخضع قريبًا لعملية جراحية لعلاج إصابة في الظهر، تحديًا صريحًا، وأصدر بيانًا أمس عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه قراره الخضوع للجراحة، متوقعًا غيابًا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

تير شتيغن فعل ذلك لأن غيابه لأربعة أشهر أو أكثر كان سيمكن النادي من تسجيل الحارس الجديد جوان غارسيا في الدوري الإسباني مستفيدًا من قاعدة 80% من راتبه.

رسالة الألماني كانت واضحة: ليس لديه نية لتقديم أي تسهيلات للنادي، الذي سارع بدوره إلى توضيح أن التقارير الطبية تشير إلى فترة غياب تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

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ضربة قاضية

بعد المواجهة التي بدأها حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن مع النادي، تتصاعد داخل برشلونة أصوات تطالب بإعفاء الألماني من شارة القيادة.

وقالت صحيفة "سبورت" إن تير شتيغن يشعر بالاستياء من النادي منذ علمه بقدوم جوان غارسيا لتعزيز مركز حراسة المرمى، وتلقيه إشارات بأن برشلونة يهدف إلى التخلي عنه لتخفيف الأعباء المالية.

من جهتها، لم تكن إدارة النادي راضية عن موقف الحارس في نهاية الموسم، عندما أصر، بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، على العودة للعب أساسيًا، وهو المطلب الذي رفضه المدرب هانزي فليك.

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غادر الحارس غاضبًا لخوض دوري الأمم الأوروبية بعد استبعاده من مباراة سان ماميس الأخيرة في الدوري، ما كلفه خسارة مكافأة مالية في عقده، ثم ازداد غضبه مع قدوم غارسيا، مؤكدًا أنه لن يغادر النادي قبل انتهاء عقده في يونيو 2028.

وبعد عودته إلى المدينة الرياضية، اجتمع مع فليك الذي أبلغه بأن غارسيا سيكون الحارس الأساسي، فيما سينضم فويتشيك تشيزني كبديل.

بعد ذلك بفترة، عانى تير شتيغن من آلام جديدة في ظهره ستضطره إلى الجراحة، ما عزز موقف النادي بأن التعاقد مع غارسيا كان قرارًا صائبًا.

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شارة القيادة على المحك

رغم الاحترام الكبير الذي يحظى به الألماني داخل النادي، فإن بعض المسؤولين لا يخفون استياءهم من بيانه الأخير، معتبرين أنه لا يفكر في المصلحة الجماعية، بل إن هناك من يرى أنه لم يعد جديرًا بشارة القيادة التي احتفظ بها الموسم الماضي رغم غيابه بسبب الإصابة منذ سبتمبر.

القرار النهائي سيكون بيد فليك، المعروف بتفضيله الحفاظ على التوازن والانسجام داخل الفريق كعاملين أساسيين للنجاح.

يُذكر أن كبار القادة الحاليين في الفريق هم: تير شتيغن، فرينكي دي يونغ، رونالد أرواخو، رافينيا، وبيدري.

ومن المتوقع أن يُجرى تصويت بين اللاعبين كما حدث في أغسطس الماضي لتحديد مصير الشارة.