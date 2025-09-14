مثال عالمي.. رئيس قنوات ثمانية يقدم وعدا مثيرا للجمهور السعودي

قدم عبد الرحمن أبو مالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لقنوات "ثمانية"، الناقلة لبطولات الكرة السعودية هذا الموسم، وعدًا مثيرًا للجماهير، التي لاحظت جودة بث القنوات خلال الفترة الماضية.

وتُعد شركة "ثمانية" إحدى أبرز شركات المحتوى الرقمي في السعودية، حيث تأسست في سبتمبر 2016 على يد الإعلامي عبد الرحمن أبو مالح بتمويل ذاتي.

وفي نقلة نوعية، أعلنت الشركة في يونيو 2025 عن حصولها على حقوق النقل الحصري لعدد من أبرز البطولات الكروية في السعودية، وذلك بدءًا من موسم 2025-2026 وحتى نهاية موسم 2030-2031، في شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطتي دوري روشن والدرجة الأولى.

وقال أبو مالح عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أكثر شيء ركزنا عليه في بناء تطبيق ثمانية، نقطتان: سرعة البث، وثباته".

وأضاف: "حرصنا على أن يتجاوز التطبيق كل المنصات العالمية، والحمد لله، النتيجة أمامكم، ثمانية متقدمة على منصة دازن بـ22 ثانية".

وتابع: ما زلنا نعمل على ضبطها في تطبيقات التلفاز، ولا زلنا في بداية المشوار، والتطوير والتحسين مستمر كل يوم، الأخطاء ستزول، وجعل تجربة النقل في السعودية مثالًا عالميًّا هو الهدف".