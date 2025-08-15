هتفوا لرونالدو.. جنون لاعبي غوا الهندي بعد مواجهة النصر السعودي (فيديو)

أظهر لاعبو نادي غوا الهندي رد فعل مثيرًا، بعد التأكد من مواجهة نادي النصر السعودي بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة نادي النصر السعودي في المجموعة الرابعة ضمن منطقة الغرب مع الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.

وتم تقسيم الفرق 32 بواقع 16 فريقا من منطقة الشرق و16 من منطقة الغرب إلى 8 مجموعات على أن تنطلق المنافسات في 16 سبتمبر المقبل.

ويلعب نادي الوصل الإماراتي في المجموعة الأولى التي تضم الاستقلال الإيراني والمحرق البحريني والوحدات الأردني، فيما ضمت المجموعة الثانية الأهلي القطري وأنديجون الأوزبكي وأركاداغ التركماني والخالدية البحريني.

وتضم المجموعة الثالثة بمنطقة الغرب سيباهان الإيراني والحسين الأردني وموهون باجان سوبر جاينت الهندي وآهال التركماني.

ويختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر 2025 قبل الانتقال إلى دور 16 بين 10 و19 فبراير 2026 على أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بين الثالث و12 مارس والسابع و15 أبريل على الترتيب.

وسيقام النهائي في 16 مايو 2026.

رد فعل جنوني

عقب ظهور اسم نادي غوا الهندي في المجموعة الرابعة مع النصر السعودي، انفعل لاعبو الفريق وأظهروا رد فعل في غاية الفرح.

وهتف الكثير منهم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعبيرًا عن فرحتهم بمواجهة الأسطورة البرتغالي.

كما ظهر أحد أعضاء الفريق الهندي وهو يقفز فرحًا ويهتف بصورة مثيرة.