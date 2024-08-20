كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي أتلتيك بيلباو وجهوا تهديدا لنظرائهم في نادي برشلونة، حال تحركهم لكسر عقد الجناح الإسباني نيكو ويليامز، الذي يعد هدفا قويا للبارسا في الميركاتو الحالي.

وكان برشلونة يخطط لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز الذي يبلغ 58 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء، فإن أتلتيك بيلباو يؤدي دورًا قويًا لمنع انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إذ تحدث رئيس النادي جون أوريارتي مع رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، وحذره من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، إذا دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي.

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وأوضح التقرير أن أتلتيك بيلباو اعتبر أن برشلونة لا يمكنه تحمل قيمة هذه الصفقة؛ لأنها ستخالف لوائح اللعب النظيف لرابطة الليغا، وهدد بتقديم شكوى لمنع هذه الصفقة التي أصبحت الآن غير واردة.

وتابع: "تحدث جون أوريارتي علنًا عن موضوع نيكو ويليامز، وأوضح قبل بضعة أسابيع أن أتلتيك بيلباو سيلعب أوراقه لمنع انتقال اللاعب إلى برشلونة".

وشددت "سبورت" على أنه في النادي الباسكي تمت دراسة حسابات برشلونة، وكان من الواضح أنه من المستحيل أن يتمكن النادي الكتالوني من تنفيذ هذه الصفقة حتى باستخدام كل الحيل الاقتصادية، ببساطة، كانوا متأكدين من أن الأرقام لن تتوافق، وكانوا على استعداد للطعن في التعاقد في حالة دفع الشرط الجزائي، إذ اعتبروا أن برشلونة ينتهك قواعد الحد الأقصى للأجور.

وأردف: "كان هناك شعور بالهدوء التام في أتلتيك بيلباو بشأن هذا الموضوع؛ لأنهم كانوا واثقين من أنهم على حق، وتم تحذير رابطة اللعبة من أن هذه الخطوة كانت ستؤدي إلى صراع كبير بين الناديين".

وتعاقد برشلونة أخيرًا مع اللاعب داني أولمو بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه لايبزيغ.

في حين كان يتطلع النادي الكتالوني إلى الظفر بخدمات ويليامز من صفوف أتلتيك بلباو، رغم صعوبة الأمر، خاصة بالنظر إلى عدم إمكانية تسجيله إلا مع خروج لاعبين آخرين.