نقل فون فاغنر إلى المستشفى بعد نزال عنيف مع برون بريكر في "WWE NXT" (فيديو)
شهد عرض "WWE NXT" الذي جمع الثنائي برون بريكر وفون فاغنر، فجر الأربعاء، نزالا عنيفا بين الثنائي، حيث انتهى بشكل مأساوي ونقل فاغنر على نقالة إلى المستشفى.
وواجه برون بريكر نظيره فون فاغنر في مباراة "دون استبعاد" بالحدث الرئيسي في حلقة الليلة من عرض NXT، وقام كلا النجمين بضرب بعضهما البعض باستخدام عصي الكندو والكراسي الفولاذية وحتى طاولة الإعلان، وقام بريكر بتثبيت فاغنر ليحقق نصرًا كبيرًا.
ولكن بعد المباراة، واصل بريكر هجومه على فاغنر وقام بالانقضاض عليه بوحشية مستخدما الدرج الذي يصعدون به إلى حلبة النزال ليحمله ويحاول تحطيمه على رأسه، وفي هذه اللحظة تحول لون الكاميرا الناقلة للمواجهة إلى اللون الأسود.
وبعد ذلك نشر حساب WWE على منصة إكس صورا وفيديو تظهر فون فاغنر موضوعا على نقالة وبدا مصابا في رأسه وحوله رجال الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وأشار المنشور إلى أنه تم نقل فاغنر إلى مستشفى محلي لتقييم حالته.