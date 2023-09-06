نقل فون فاغنر إلى المستشفى بعد نزال عنيف مع برون بريكر في "WWE NXT" (فيديو)

شهد عرض "WWE NXT" الذي جمع الثنائي برون بريكر وفون فاغنر، فجر الأربعاء، نزالا عنيفا بين الثنائي، حيث انتهى بشكل مأساوي ونقل فاغنر على نقالة إلى المستشفى.

وواجه برون بريكر نظيره فون فاغنر في مباراة "دون استبعاد" بالحدث الرئيسي في حلقة الليلة من عرض NXT، وقام كلا النجمين بضرب بعضهما البعض باستخدام عصي الكندو والكراسي الفولاذية وحتى طاولة الإعلان، وقام بريكر بتثبيت فاغنر ليحقق نصرًا كبيرًا.