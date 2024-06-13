9 إنجازات خارقة حققها كريستيانو رونالدو في سن التاسعة والثلاثين

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسر كل الأرقام القياسية في كرة القدم، متحديا تقدمه في السن، ليحقق جملة من الإنجازات الشخصية التي كانت تبدو أمرا أقرب إلى المستحيل للاعب يستعد لبلوغ عامه الأربعين في فبراير المقبل.

وقاد كريستيانو رونالدو مساء الثلاثاء، منتخب البرتغال للفوز على أيرلندا (3 ـ 0) في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات "يورو 2024".

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50، وذلك بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدةٍ مُتقنةٍ في الزاوية البعيدة، قبل أن يوقع على الثلاثية بهدفٍ رائع في الدقيقة 60، إثر تصويبة قوية بالقدم اليسرى.

ودعم رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 130 هدفا في 207 مباراة بقميص بطل أوروبا 2016، ليستمر في موسم تاريخي كان بدأه بشكل لافت مع ناديه النصر السعودي على الرغم من غياب أي تتويج محلي للفريق.