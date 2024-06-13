9 إنجازات خارقة حققها كريستيانو رونالدو في سن التاسعة والثلاثين
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسر كل الأرقام القياسية في كرة القدم، متحديا تقدمه في السن، ليحقق جملة من الإنجازات الشخصية التي كانت تبدو أمرا أقرب إلى المستحيل للاعب يستعد لبلوغ عامه الأربعين في فبراير المقبل.
وقاد كريستيانو رونالدو مساء الثلاثاء، منتخب البرتغال للفوز على أيرلندا (3 ـ 0) في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات "يورو 2024".
وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50، وذلك بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدةٍ مُتقنةٍ في الزاوية البعيدة، قبل أن يوقع على الثلاثية بهدفٍ رائع في الدقيقة 60، إثر تصويبة قوية بالقدم اليسرى.
ودعم رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 130 هدفا في 207 مباراة بقميص بطل أوروبا 2016، ليستمر في موسم تاريخي كان بدأه بشكل لافت مع ناديه النصر السعودي على الرغم من غياب أي تتويج محلي للفريق.
وحقق رونالدو 9 إنجازات شخصية في موسم 2023 ـ 2024 وهو في عمر 39 عاما و4 أشهر كانت كالتالي:
1 ـ دعم نجم الكرة البرتغالية رقمه القياسي كأفضل هداف في المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم برصيد 130 هدفا.
2 ـ واصل رونالدو تسجيل هدف واحد على الأقل في 21 عاما على التوالي مع منتخب البرتغال منذ أول مباراة دولية له.
وخاض النجم البرتغالي أول مباراة دولية أمام كازاخستان وديا في أغسطس 2003، وسجل هدفه الدولي الأول في 12 يونيو 2004 خلال مرحلة المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2004 ضد اليونان.
3 ـ أصبح هداف النصر ودروي المحترفين السعودي الحالي على بُعد 10 أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقمٍ قياسي يجعله بعيدا جدا عن أقرب المنافسين.
4 ـ في سن التاسعة والثلاثين سيكون رونالدو أول لاعب في تاريخ أمم أوروبا يشارك في النهائيات 6 مرات وذلك في 2004 و2008 و2012 و2016 (توج باللقب) و2020 و2024.
5 ـ يملك رونالدو الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ النهائيات برصيد 14هدفا، كما أنه يملك فرصة تدعيم إنجازه الشخصي الخارق في يورو 2024.
6 ـ أصبح نجم الدوري السعودي في سن الـ39 دائما، أول لاعب يتوج بجائزة هداف الدوري في 4 دول مختلفة (إنجلترا مع مانشستر يونايتد وإسبانيا مع ريال مدريد وإيطاليا مع يوفنتوس والسعودية مع النصر).
7 ـ حطم رونالدو رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله كأفضل صاحب معدل تهديفي في موسم واحد في الدوري السعودي برصيد 35 هدفا بعدما كان المغربي يحتفظ بالرقم القياسي لمدة 5 سنوات برصيد 34 هدفا.
8 ـ أصبح رونالدو خلال موسم 2023 ـ 2024 أكثر لاعب صاحب مساهمات تهديفية في تاريخ الدوري السعودي برصيد 46 مساهمة (35 هدفا و11 تمريرة حاسمة).
9 ـ خاض رونالدو خلال الموسم الجاري 58 مباراة سجل خلالها 57 هدفا كما صنع 15 هدفا آخر (72 مساهمة تهديفية) وهو أعلى معدل في العالم خلال العام الحالي.
ويخوض منتخب البرتغال معززا برونالدو نهائيات أمم أوروبا 2024 ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات تشيكيا وتركيا وجورجيا.