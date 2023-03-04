فيرمينو يبلغ كلوب وليفربول برحيله نهاية الموسم

وكان اللاعب الدولي البرازيلي عنصرًا بارزًا خلال حقبة المدير الفني الألماني يورغن كلوب رغم ابتعاده عن الفريق في الآونة الأخيرة مع مشاركته المحدود بسبب الإصابات، لكن يظل ذلك مؤشرًا على تغيير الحرس القديم في أنفيلد. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال كلوب، في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه يريد بقاء فيرمينو مع ليفربولز، إذ لم يتغير احترامه للاعب صاحب رقم 9، وأوضح المدير الفني الألماني أن رغبته هي أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا جديدًا.

ولكن يوجد قبول لرغبة فيرمينو في الرحيل بعد تراجع ترتيبه في هجوم الفريق وعدم وجوده كخيار أول في الهجوم، حيث جدد ليفربول هجومه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وأنفق 180 مليون جنيه إسترليني على ضم لويس دياز، وداروين نونيز، وكودي غاكبو، وفابيو كارفالو، بالإضافة إلى تمديد عقد ديوغو جوتا.