فيرمينو يبلغ كلوب وليفربول برحيله نهاية الموسم
سينهي المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مسيرته مع ليفربول، هذا الصيف، بعد إبلاغ النادي أنه لن يوقع عقدًا جديدًا بنهاية الموسم الحالي.
وكان اللاعب الدولي البرازيلي عنصرًا بارزًا خلال حقبة المدير الفني الألماني يورغن كلوب رغم ابتعاده عن الفريق في الآونة الأخيرة مع مشاركته المحدود بسبب الإصابات، لكن يظل ذلك مؤشرًا على تغيير الحرس القديم في أنفيلد. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال كلوب، في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه يريد بقاء فيرمينو مع ليفربولز، إذ لم يتغير احترامه للاعب صاحب رقم 9، وأوضح المدير الفني الألماني أن رغبته هي أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا جديدًا.
ولكن يوجد قبول لرغبة فيرمينو في الرحيل بعد تراجع ترتيبه في هجوم الفريق وعدم وجوده كخيار أول في الهجوم، حيث جدد ليفربول هجومه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وأنفق 180 مليون جنيه إسترليني على ضم لويس دياز، وداروين نونيز، وكودي غاكبو، وفابيو كارفالو، بالإضافة إلى تمديد عقد ديوغو جوتا.
وكان فيرمينو يتمتع بموسم جيد قبل كأس العالم ، حيث سجل 9 أهداف وكان مستواه رائعًا لدرجة أن كلوب تساءل عن سبب عدم انضمامه لتشكيلة منتخب بلاده في مونديال قطر.
ومنذ ذلك الحين ، شارك فيرمينو في 87 دقيقة فقط خلال 5 مباريات كبديل، وعانى من مشكلة مستمرة في ربلة الساق مما أدى إلى قيام كلوب بتشكيل هجوم جديد مكون من الهولندي جاكبو ونونيز أو جوتا ومحمد صلاح.
وفي الموسم الماضي، شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات، حيث أصيب بسلسلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب لأسابيع وشهور في كل مرة.
ولم يبدأ أي مباراة مع النادي الإنجليزي، منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عندما فاز الفريق 3-1 على ساوثامبتون في مباراة هز خلالها الشباك.
وسيرحل فيرمينو مجانًا عن ليفربول مما يجذب له العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بجانب بعض أندية الخليج العربي خاصة من: السعودية، والإمارات، وقطر.