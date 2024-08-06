حُسِمت الأمور بالنسبة لكرة القدم العربية في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بخروج المنتخبين المغربي والمصري من الدور ربع النهائي أمس الإثنين بالخسارة تواليا أمام إسبانيا وفرنسا.

ويتنافس المنتخبان المغربي والمصري على الميدالية البرونزية للألعاب عندما يلتقيان يوم الخميس المقبل، في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث، قبل أن يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في المشهد الختامي يوم الجمعة.

وأعرب قائد منتخب أسود الأطلس أشرف حكيمي عن أسفه وخيبة أمله بعد الإقصاء المرير من السباق الأولمبي، مقدما رسالة للجماهير المغربية لإنقاذ المشاركة اللافتة للمغرب في الأولمبياد.

وقال حكيمي، وهو أحد لاعبي المغرب الثلاثة فوق سن الـ23، إلى جانب سفيان رحيمي ومنير المحمدي: "بخيبة أمل من نتيجة الأمس (أمام إسبانيا) سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالميدالية البرونزية. شكرا لدعمكم. دائما مغرب".

وخسر المنتخب المغربي الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه أمام إسبانيا (2 ـ 1) بعد أن كان متقدما بهدف سفيان رحيمي حتى الدقيقة 66، لكنه مع ذلك خرج بأفضل نتيجة في تاريخه في انتظار المنافسة على البرونزية.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس

وتقام مباراة مصر والمغرب على ملعب "لا بوجوار" بمدينة نانت الفرنسية في الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قناة بيين سبورتس Bein sports والقناة المغربية الرياضية المباراة مباشرة.