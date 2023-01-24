تفاصيل عرض نادي النصر للنجم لوكا مودريتش

كانت صحيفة اليوم السعودية قد أشارت إلى توقيع مودريتش لنادي النصر حيث وافق على العرض المقدم له.

وبحسب مصادر مقربة من النادي السعودي، فإن النصر قدم فعليا عرضا للوكا مودريتش، وإن النادي ينتظر موافقة اللاعب أو رفضه.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد، حيث دخل الفترة الحرة.