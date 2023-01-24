تفاصيل عرض نادي النصر للنجم لوكا مودريتش
كشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال ألفاريز إن النصر قدم لمودريتش عرضا لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو، مؤكدا أن مودريتش لم يجدد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما دفع النصر لتقديم عرض ضخم له .
كانت صحيفة اليوم السعودية قد أشارت إلى توقيع مودريتش لنادي النصر حيث وافق على العرض المقدم له.
وبحسب مصادر مقربة من النادي السعودي، فإن النصر قدم فعليا عرضا للوكا مودريتش، وإن النادي ينتظر موافقة اللاعب أو رفضه.
وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد، حيث دخل الفترة الحرة.
وبحسب تقارير إسبانية، فإن النصر مهتم أيضا بالتعاقد مع سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الحالي، ليجاور كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش في حال انضمامه.
لوكا صاحب الـ37 عاما، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وأعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ.
ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، حيث حقق الفوز على الاتفاق يوم الأحد الماضي في أول مشاركة رسمية لنجمه كريستيانو رونالدو.