ترتيب الدوري الألماني.. آينتراخت فرانكفورت يكتسح بايرن ميونخ بخماسية
سحق آينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونخ (5-1) بفضل ثلاثة أهداف في شوط أول رائع لينهي مسيرة حامل اللقب الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، اليوم السبت.
وفي شوط أول مثير سيطر آينتراخت على بايرن تماما وكشف خط دفاعه كثير الأخطاء عبر ثلاثة أهداف خلال 24 دقيقة.
وافتتح المصري عمر مرموش التسجيل في الدقيقة 12 عندما تابع كرة مرتدة إثر تسديدة فارس شعيبي في العارضة بعد خطأ من مدافع بايرن نصير مزراوي.
وبعد المزيد من الأخطاء الدفاعية المتسرعة من بايرن، ضاعف إريك دينا إيبامب النتيجة في الدقيقة 31، ثم جعل هوجو لارسون النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق مستفيدا من خطأ يوزوا كيميش.
وعوض كيميش الخطأ قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما قلص الفارق بتسديدة قوية من مسافة 20 مترا لكنه لم يُوقف أصحاب الأرض.
وهز آينتراخت الشباك مرة أخرى بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة ليجعل النتيجة 4-1، متفوقا على بايرن بتمريرة سريعة أخرى بعدما تجاوز إيبامب الحارس مانويل نوير ليسجل هدفه الثاني في المباراة.
وجعل أنسغار كناوف النتيجة 5-1 بعد مرور ساعة من البداية ليصبح فرانكفورت أول فريق منذ 48 عاما يسجل خمسة أهداف في ساعة واحدة ضد بايرن في الدوري الألماني منذ فوزه 6-صفر عام 1975.
وظل بايرن، الذي يملك مباراة مؤجلة بعد تأجيل مباراته الأسبوع الماضي أمام أونيون برلين بسبب تساقط الثلوج، في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما يحل باير ليفركوزن المتصدر برصيد 35 نقطة ضيفا على شتوتغارت ثالث الترتيب برصيد 30 نقطة، غدا الأحد.