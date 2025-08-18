بعد تعيين الجزائري مضوي مدربًا.. النصر الليبي يعلن التعاقد مع صفقة تونسية

أعلن نادي النصر الليبي، رسميًا، التعاقد مع التونسي قيس الزواغي لمنصب المدير الرياضي الجديد، بعد يوم واحد من الإعلان عن قدوم الجزائري خير الدين مضوي لقيادة الجهاز الفني للفريق.

ونشر النصر الليبي، المتوج بطلًا لدوري المحترفين لموسم 2023 ـ 2024 قبل الماضي، بيانًا مقتضبًا على حسابه الرسمي في منصات التواصل للإعلان عن تولي الزواغي منصب المدير الرياضي.

وقال النصر: "التونسي قيس الزواغي مديرًا لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، مرحباً بك في معقل الرجال.. ديما فخامة".

وكان النصر الليبي أعلن، أمس الأحد، تعيين الجزائري خير الدين مضوي مدربًا جديدًا استعدادًا لموسم 2025 ـ 2026.

وقال النصر، الذي لم يشارك في مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي لموسم 2024 ـ 2025: "بعد تجارب متنوعة وخبرة طويلة ؛ مضوي يبدأ اليوم معنا مرحلة جديدة نؤمن بأنها ستكون بداية استثنائية بدعمكم".

وسبق لخير الدين مضوي أن عمل مع قيس الزواغي في 2022 عندما تولى الأول مهمة المدرب الأول للنجم الساحلي التونسي وشغل الثاني خطة المدرب المساعد.

وبعد تتويجه بلقب الدوري لموسم 2023 ـ 2024، فشل النصر الليبي في التأهل إلى مرحلة سداسي التتويج للموسم 2024 ـ 2025 الذي انتهى بفوز الأهلي طرابلس باللقب للمرة 14 في تاريخه.