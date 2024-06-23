غاسبيريني يدخل قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الاتحاد السعودي

وقاد المدرب الإيطالي المخضرم أتالانتا للتتويج بالدوري الأوروبي مؤخرًا، بالفوز على باير ليفركوزن الألماني (3-0) في النهائي، رغم أن الفريق الإيطالي لم يكن مرشحًا للقب.

ويرتبط المدرب بتعاقد مع الفريق الإيطالي يمتد حتى يونيو 2025 وسبق للمدرب رفض عدة عروض من الدوري الألماني والإنجليزي.