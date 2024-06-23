غاسبيريني يدخل قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الاتحاد السعودي
كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن إدارة الكرة فتحت قنوات اتصال مع جيان بييرو غاسبيريني، مدرب أتالانتا الإيطالي السابق، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد قد أعلن في وقت سابق إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج.
ولم يوقع الطرفان على اتفاقية إنهاء العقد إذ يطالب غالاردو بالحصول على كافة مستحقاته كون إنهاء العقد جاء من طرف الاتحاديين.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن جيان بييرو غاسبيريني دخل قائمة المدربين المرشحين، لتولي تدريب نادي الاتحاد.
ولم يتم الكشف عن مصير المفاوضات مع المدرب الإيطالي حتى الآن.
يذكر أن المدرب الإيطالي غاسبيريني سبق له تدريب أندية جنوى وباليرمو وإنتر ميلان وأتالانتا ويبلغ من العمر 66 عامًا.
وقاد المدرب الإيطالي المخضرم أتالانتا للتتويج بالدوري الأوروبي مؤخرًا، بالفوز على باير ليفركوزن الألماني (3-0) في النهائي، رغم أن الفريق الإيطالي لم يكن مرشحًا للقب.
ويرتبط المدرب بتعاقد مع الفريق الإيطالي يمتد حتى يونيو 2025 وسبق للمدرب رفض عدة عروض من الدوري الألماني والإنجليزي.