مدرب صن داونز السابق يحسم موقفه من تدريب الوداد المغربي

كشفت تقارير إخبارية قريبة من الوداد المغربي أن مجلس الإدارة المؤقت توصل إلى اتفاق رسمي مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدرب السابق لنادي صن داونز، للإشراف على الفريق الأول للوداد خلال موسم 2024 ـ 2025 خلفا لعزيز بنعسكر، الذي انتهت مهامه مع نهاية الموسم الماضي.

ووفقا لمصادر مطلعة على كواليس الوداد المغربي، وافق موكوينا على القدوم لتدريب الوداد، في حين ستكون مدة العقد عامين اثنين، وذلك بعد اجتماع إيجابي بين وكيل أعمال موكوينا ورئيس قطاع كرة القدم في الوداد هشام أيت منا.

وينتظر أن يصل موكوينا (37 عاما) إلى مدينة الدار البيضاء للإمضاء رسميا على العقد قبل مباشرة مهامه بتحديد أفراد الجهاز الفني المساعد، والاطلاع على تجهيزات النادي ثم تحديد قائمة اللاعبين الذين سيبدأ بهم موسم 2024 ـ 2025.

وسيكون موكوينا، الذي قاد صن داونز في الموسمين الماضيين إلى تحقيق نتائج لافتة، مطالبا بالخروج بالوداد البيضاوي من أزمة النتائج التي سقط فيها خلال العام الماضي، فقد خرج خالي الوفاض من كل المسابقات، وأنهى سباق الدوري المغربي في المركز الخامس ليغيب عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وكان صن داونز الجنوب إفريقي قد أعلن منذ أسبوع على حسابه الرسمي على "فيسبوك" مغادرة مدربه رولاني موكوينا، بعد أن تسلم مهامه رسميا على رأس النادي في 2022 خلفا لمواطنه بيتسو موسيماني. .

وتوج موكوينا مع صن داونز بالدوري الجنوب إفريقي في مناسبتين خلال الموسمين اللذين تولى فيهما مهمة تدريبه، كما أحرز لقب دوري السوبر الإفريقي (السوبر ليغ) في نسخته الأولى العام الماضي.