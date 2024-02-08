ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يعود للانتصارات على حساب الطائي

وسيطر الاتحاد على مجريات المباراة، وهدد مرمى صاحب الأرض كثيرًا عن طريق حمد الله ورومارينيو، بينما شارك القائد أحمد حجازي لأول مرة في الدوري بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي.

وافتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد في الدقيقة الثامنة من ضربة مزدوجة بعد تمريرة عرضية من الوافد الجديد فواز الصقور.

وعزز فيصل الغامدي النتيجة بتسديدة مباشرة من مدى قريب قبل 3 دقائق من الاستراحة.

واختتم رومارينيو أهداف فريقه في الدقيقة 87 بتسديدة قوية في الزاوية العليا ليحقق الاتحاد فوزه الأول بالدوري بعد 3 هزائم.