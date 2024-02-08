ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يعود للانتصارات على حساب الطائي
عاد نادي الاتحاد إلى طريق الانتصارات في الدوري السعودي، وفاز 3-صفر على مضيفه الطائي اليوم الأربعاء.
وسيطر الاتحاد على مجريات المباراة، وهدد مرمى صاحب الأرض كثيرًا عن طريق حمد الله ورومارينيو، بينما شارك القائد أحمد حجازي لأول مرة في الدوري بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي.
وافتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد في الدقيقة الثامنة من ضربة مزدوجة بعد تمريرة عرضية من الوافد الجديد فواز الصقور.
وعزز فيصل الغامدي النتيجة بتسديدة مباشرة من مدى قريب قبل 3 دقائق من الاستراحة.
واختتم رومارينيو أهداف فريقه في الدقيقة 87 بتسديدة قوية في الزاوية العليا ليحقق الاتحاد فوزه الأول بالدوري بعد 3 هزائم.
ورفع فريق المدرب مارسيلو غاياردو رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الخامس متأخرًا، بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.
وتجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 16 وهو أول مراكز الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: