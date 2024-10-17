بطولة الملوك: سينر يهزم ديوكوفيتش ويتأهل للنهائي بموسم الرياض

تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة الملوك الستة الكبار للتنس المقامة على الملاعب الصلبة في الرياض، بعدما تغلب 6-2 و6-7 و6-4 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع عالميا، اليوم الخميس.

وحسم سينر المجموعة الأولى بسهولة على حساب ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وتوج بالميدالية الذهبية لفردي الرجال في أولمبياد باريس 2024.

وعاد ديوكوفيتش ليحرز المجموعة الثانية وتمتد المباراة لمجموعة ثالثة، وتمكن سينر من الحفاظ على ثباته وتركيزه بعد أن كسر ديوكوفيتش إرساله وتعادل 4-4 معه.

ولكن سينر حقق صحوة وحسم المباراة لصالحه لينتزع بطاقة التأهل للنهائي.

وينتظر سينر الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، التي تشهد مواجهة إسبانية خالصة بين المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز والأسطورة رافائيل نادال (38 عاما).

ويحصل الفائز باللقب على ستة ملايين دولار، وهي أكبر جائزة مالية تقدم في بطولة للتنس.