كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تفاصيل جديدة حول الإصابة الخطيرة التي تعرض لها المدافع الشاب لريال مدريد خوان مارتينيز في تدريبات الفريق منذ يومين.

وتعرض خوان مارتينيز، المدافع الواعد الذي يشبهه الكثير من الملاحظين والفنيين على كونه "سيرجيو راموس" جديدا في الفريق الملكي إلى الإصابة بتمزق في الأربطة المتقاطعة للركبة ما سيجبره على الركون للراحة والخضوع لعملية جراحية.

وبعد أسابيع قليلة من التحاقه بالفريق الأول، تعرض خوان مارتينيز لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، لكن المفاجأة الصادمة التي كشفتها صحيفة ماركا الإسبانية هي هوية اللاعب الذي تسبب في تلك الإصابة الخطيرة، مشيرة إلى أن الوافد الجديد على الريال، البرازيلي إندريك هو المتسبب في الإصابة بعد التحام قوي مع مارتينيز.

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وأضافت أن الإصابة نتجت عن التحام لإندريك مع المدافع الشاب ما أدى لسقوطه قبل أن تثبت الكشوف الطبية إصابته الخطيرة.

وكان من المنتظر أن يوجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدعوة لمارتينيز لمباراة ريال مدريد في السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي الأربعاء المقبل، لكن تبخر حلم اللاعب، بعد تعرضه إلى إصابة قوية خلال تدريبات النادي الملكي.

والتحق مارتينيز (16 عاما) بتدريبات الفريق الأول بعد أن كان المفاجأة السارة لفريق الشباب في الريال خلال موسم 2023 ـ 2024.

وتطرقت عديد الصحف الإسبانية إلى الشبه الكبير بين خوان مارتينيز، وسيرجيو راموس القائد التاريخي للريال.

وأضافت أن النجم الواعد التحق خلال الموسم الماضي بفريق الشباب (دون 19 عاما) وقدم أداء لافتا وهو ما يوحي بأن مشاركته مع الفريق الأول تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال موسم 2024 ـ 2025 باتت أمرا مؤكدا.