الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب (أولد ترافورد) لمتابعة لقاء ديربي مدينة مانشستر بين العملاقين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

وانطلقت الجولة العشرون، أمس الجمعة، بفوز أستون فيلا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2-1.

وتقام، اليوم السبت، 5 مواجهات أخرى بخلاف ديربي مانشستر على رأسها لقاء برايتون وضيفه ليفربول كما يلعب ولفرهامبتون مع ضيفه وست هام ويلتقي نوتينغهام فورست منافسه ليستر سيتي.