الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب (أولد ترافورد) لمتابعة لقاء ديربي مدينة مانشستر بين العملاقين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 20 للدوري الإنجليزي.
وانطلقت الجولة العشرون، أمس الجمعة، بفوز أستون فيلا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2-1.
وتقام، اليوم السبت، 5 مواجهات أخرى بخلاف ديربي مانشستر على رأسها لقاء برايتون وضيفه ليفربول كما يلعب ولفرهامبتون مع ضيفه وست هام ويلتقي نوتينغهام فورست منافسه ليستر سيتي.
ويلعب أيضًا إيفرتون مع ضيفه ساوثهامبتون كما يلتقي برينتفورد ضيفه بورنموث.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، فإلى السطور المقبلة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (أولد ترافورد) الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.
تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بصوت المعلق حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بعدما حقق 11 فوزًا، وتعادل مرتين، وتلقى 4 خسائر.
وسجل مانشستر يونايتد 27 هدفًا، وتلقى 20 هدفًا، ويقود الفريق مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ، كما يتصدر ترتيب هدافي المانيو في الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد برصيد 7 أهداف.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، وحقق 12 فوزًا، وتعادل 3 مرات، وتلقى خسارتين.
وسجل مانشستر سيتي 45 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم وتلقى 16 هدفًا، ويقود الفريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، كما يتصدر ترتيب هدافي السيتيزنز في الدوري الإنجليزي إيرلينغ هالاند والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بصفة عامة برصيد 21 هدفًا.
أرقام من الديربي
بدأت لقاءات ديربي مانشستر، يوم 12 نوفمبر 1881، ولكن آخر مواجهة انتهت بين الفريقين، يوم 22 أكتوبر الماضي، بفوز السيتي بنتيجة 6-3 في الدوري وهو أكبر لقاء شهد تسجيل أهداف في الديربي.
وتقابل الفريقان 188 مباراة في كافة البطولات، وحقق السيتي 58 فوزًا، وانتصر المانيو 53 مرة وتعادلا 77 مرة.
وتقابل الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز 51 مرة، وفاز مانشستر يونايتد في 24 مرة مقابل 18 لصالح السيتي و9 تعادلات.
وكان أكبر انتصار من نصيب السيتي بنتيجة 6-1 والذي تحقق مرتين عامي 1926 و2011، كما أن أكبر انتصار لمانشستر يونايتد كان بنتيجة 5-0 العام 1994.
وكانت أكبر سلسلة بلا خسارة في الديربي لصالح مانشستر يونايتد بواقع 14 مباراة في الفترة بين 1991 إلى 2001.
ويعد وين روني هداف الديربي التاريخي برصيد 11 هدفًا كلها كانت مع مانشستر يونايتد.
وتقابل غوارديولا ضد تين هاغ مرة وحيدة فقط فاز بها غوارديولا وهي المواجهة الوحيدة للمدرب تين هاج ضد السيتي.
وتقابل غوارديولا ضد مانشستر يونايتد 21 مرة، وحقق 12 فوزًا، و3 تعادلات، وتلقى 6 خسائر فقط.
ويعود آخر فوز لمانشستر يونايتد إلى، يوم الأحد 8 مارس 2020، بنتيجة 2-0.
أسلحة مانشستر يونايتد
يخوض مانشستر يونايتد مواجهة الديربي باحثًا عن تحقيق الفوز الغائب قبل 3 أعوام تقريبًا على حساب جاره السيتي.
وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة من أجل تحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي، وعدم تكرار السيناريو الذي حدث في الدور الأول بالخسارة بسداسية، كما أنه من المهم فرض الاستحواذ وتحقيق الفوز.
وأضاف: "إذا كنت تريد أن تفوز بالألقاب يجب عليك أن تتنافس مع أفضل الفرق، ونتطلع لهذه المواجهة التي ستكون مثيرة".
وتعرض مانشستر يونايتد لضربة بعد إصابة لاعبه دوني فان دي بيك، بينما أعلن تين هاغ غياب اللاعب المنضم حديثاً الهولندي فوت فيغورست.
ويعتمد مانشستر يونايتد على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى ديفيد دي خيا، وأمامه الرباعي: رافاييل فاران، وليساندرو مارتينيز، وآرون بيساكا، ولوك شاو، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره كريستيان إيريكسين مع صانع الألعاب برونو فرنانديز، وعلى الأطراف أنتوني، وماركوس راشفورد، مع المهاجم أنتوني مارسيال.
أوراق مانشستر سيتي
يتحفز مانشستر سيتي لتحقيق الفوز لملاحقة آرسنال على صدارة الترتيب وتحقيق الفوز في لقاء الديربي.
وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يشعر بصعوبة المهمة في كل مرة يذهب خلالها إلى ملعب (أولد ترافورد)، مؤكدًا أن اللقاء سيكون في قمة الصعوبة.
وأضاف: "بالطبع ستكون مواجهة مثيرة فكل فريق يريد تحقيق الفو، كما أن كل فريق يملك لاعبين أصحاب جودة عالية، وأتمنى أن تخرج المباراة في أبهى صورة".
ويعتمد السيتي على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون، وأمامه الرباعي: مانويل أكانجي، وإيمريك لابورت، وكايل والكر، وناثان آكي، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين، مع ثلاثي خط الهجوم: رياض محرز، وجاك غريليش، وإيرلينغ هالاند.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز":" التطور الذي عاشه مانشستر يونايتد سيزيد صعوبة هذه المهمة، خاصة أن السيتي يبحث عن تحقيق الفوز لمواصلة ملاحقة القمة".
وأضاف: "المواجهة ستكون قوية لإيقاف خطورة هالاند وغريليش ومحرز مثلث الهجوم المرعب، كما أن مانشستر يونايتد يعتمد على تحركات راشفورد وانطلاقات أنتوني.