بيلينغهام يعادل رقم كريستيانو رونالدو
نجح الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في تحقيق رقم مميز يضيف إلى سجلاته الرائعة مع "الميرنغي" بعد تسجيله أمام أوساسونا، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وسجل بيلينغهام هدفين وقدم أداء رائعا في فوز ريال مدريد 4-صفر على ضيفه أوساسونا ليرفع رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف في عشر مباريات مع عملاق الدوري الإسباني.
وجاءت أهدافه العشرة من 19 محاولة وهي نسبة فعالية هائلة بالنسبة للاعب الإنجليزي البالغ عمره 20 عاما والذي بدا أنه تأقلم مع فريقه الجديد دون عناء.
وعادل عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو في أول عشر مباريات لعبها في كل المسابقات، وإن تفوق على اللاعب البرتغالي بثلاث تمريرات حاسمة مقابل واحدة.
وافتتح بيلينغهام التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من داني كارفخال داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى في الشباك.
وعاد الإنجليزي وأحرز ثاني أهدافه في الدقيقة 54 بعد أن تبادل التمرير بشكل رائع مع فالفيردي قبل أن يسدد ببراعة في الشباك.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن "بيلينغهام سجل 8 أهداف في أول 8 مواجهات له في الليغا، وهو أعلى رصيد للاعب في ريال مدريد بعد هذا العدد من المباريات منذ كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2009 (سجل 7 أهداف أيضا في 8 مباريات)".
ويتصدر بيلينغهام أيضا ترتيب هدافي المسابقة برصيد ثمانية أهداف من سبع مباريات، بفارق ثلاثة أهداف أمام زميله في الفريق خوسيلو، ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.
وارتفع رصيد ريال إلى 24 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطتين أمام جيرونا الذي تغلب على قادش 1-صفر في وقت سابق اليوم، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة. ويلعب الفريق الكتالوني أمام غرناطة، غدا الأحد.