بيلينغهام يعادل رقم كريستيانو رونالدو

نجح الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في تحقيق رقم مميز يضيف إلى سجلاته الرائعة مع "الميرنغي" بعد تسجيله أمام أوساسونا، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل بيلينغهام هدفين وقدم أداء رائعا في فوز ريال مدريد 4-صفر على ضيفه أوساسونا ليرفع رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف في عشر مباريات مع عملاق الدوري الإسباني.

وجاءت أهدافه العشرة من 19 محاولة وهي نسبة فعالية هائلة بالنسبة للاعب الإنجليزي البالغ عمره 20 عاما والذي بدا أنه تأقلم مع فريقه الجديد دون عناء.