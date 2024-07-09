ظهر بيدري، نجم منتخب إسبانيا، منفعلا بشكل رائع مع الهدف الذي سجله زميله لامين يامال، في شباك فرنسا، خلال المواجهة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة "يورو 2024".

ونجح منتخب إسبانيا في تسجيل هدف التعادل في الشباك الفرنسية، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعدما تقدم منتخب فرنسا بهدف أول عن طريق كولو مواني.

وتمكن لامين يامال من تسجيل هدف التعادل لصالح إسبانيا، بطريقة مذهلة، بعدما سدد الكرة من مسافة بعيدة، من خارج المنطقة، سكنت شباك ماينان.

وأصبح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا، وفريق برشلونة، أصغر لاعب يسجل في بطولة كأس أمم أوروبا بعمر 16 عامًا و11 شهرًا و26 يومًا.

وتعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة يورو 2024 المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب الإسباني الشاب هدفًا في بطولة كأس أمم أوروبا.

وعقب الهدف، ظهر بيدري وهو ينفعل بشكل رائع في المدرجات، حيث يغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

ونجح منتخب إسبانيا في التأهل للدور نصف النهائي "يورو 2024" بعد الفوز على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف.