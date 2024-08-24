شهدت مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، لقطة لافتة بين النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والعراقي علي الحمادي نجم إيبسويتش تاون.

ودار حديث بين هالاند والحمادي عقب نهاية المباراة مباشرة، وتحدث النجم النرويجي مع اللاعب العراقي بشكل مطول قبل أن يتصافح الثنائي ويغادرا أرضية ملعب الاتحاد إلى غرف الملابس.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز عريض على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية للبريميرليغ.

وتقدم إيبسويتش تاون بهدف مبكر في الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق صامويل سزموديكس.

وسجل هالاند هاتريك بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء ثم أحرز البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 14 لصالح مانشستر سيتي.

وهز هالاند شباك إيبسويتش تاون في الدقيقة 16 بهدف ثالث قبل أن يكمل الهاتريك الأول له في الموسم الحالي في الدقيقة 88.

ويتصدر اللاعب النرويجي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 4 أهداف بعد انطلاق منافسات الجولة الثانية في البريميرليغ.

ولعب علي الحمادي بديلًا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء في صفوف إيبسويتش تاون.