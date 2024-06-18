أنس جابر تغيب عن أولمبياد باريس وتكشف الأسباب

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر رسميا عدم مشاركتها في الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر أن تدور خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

ونشرت أيقونة التنس العربية، المصنفة عاشرة عالميا صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام" أكدت فيها إنها قررت عدم خوض منافسات كرة المضرب في أولمبياد باريس، وذلك بعد التشاور مع الفريق الطبي بحسب قولها.

وأضافت: "بعد التشاور مع الجهاز الطبي، وحيث أن التغيير السريع للأراضي من شأنه أن يعرض ركبتي لخطر الإصابة إلى جانب بقية موسمي للخطر قررنا عدم خوض أولمبياد باريس 2024، لطالما أحببت تمثيل بلدي في كل المسابقات لكن لابد من المحافظة على جسدي وأتبع نصيحة فريقي الطبي. أتمنى لزملائي في الفريق الأفضل في الألعاب، وسأكون أكبر داعمة لهم".