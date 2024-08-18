يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ،اليوم الأحد، بمواجهة مثيرة خارج الديار أمام تشيلسي في الجولة الأولى من عمر البريميرليغ.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال مايوركا في الجولة الأولى للدوري الإسباني الذي يحمل لقبه أيضًا أصحاب الرداء الأبيض.

ويخرج روما لمواجهة كالياري كما يلعب نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

ويلعب شباب الأهلي ضد عجمان بينما يحل العين ضيفًا على اتحاد كلباء في كأس الإمارات.

وتشهد منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا مواجهة بين الأهلي بنغازي الليبي وضيفه الهلال السوداني بينما يخرج شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة ليوبار الكونغولي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال مايوركا وريال مدريد – 10:30 مساءً – bein sports 1

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي ومانشستر سيتي – 6:30 مساءً – bein sports 1

الدوري الإيطالي:

هيلاس فيرونا ونابولي – 7:30 مساءً – أبوظبي بريميوم وssc

كالياري وروما – 9:45 مساءً – أبوظبي بريميوم وSsc