سانتوس: رونالدو لم يطلب مغادرة معسكر البرتغال.. "اتركوه وشأنه"
دعا فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال إلى ترك كريستيانو رونالدو وشأنه بعد أن نفى تقارير تفيد بأن النجم المخضرم أراد الرحيل عن الفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الفوز 6/1 على سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء الماضي.
ونفى رونالدو بغضب التقارير الواردة من بلاده عن رغبته في حزم أمتعته ومغادرة معسكر البرتغال في كأس العالم في قطر، عندما اكتشف أنه سيكون بديلاً في المباراة أمام سويسرا.
ويحرص سانتوس، الذي يفكر في مواجهة المغرب في دور الثمانية في كأس العالم يوم السبت، على توقف الاهتمام المحيط برونالدو، مؤكدا أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لم يبد أبدًا أي نية لمغادرة المعسكر.
وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة المغرب، قال سانتوس: 'لم يخبرني أبدًا أنه يريد المغادرة. حان الوقت لإنهاء هذا والتوقف. غادر غرفة الملابس ضد سويسرا، واستعد، وخرج في جولة للاحتفال بالأهداف مع زملائه في الفريق".
وأصر سانتوس، عندما أبلغ رونالدو بقرار وضعه على مقاعد البدلاء، على أنهما أجريا "محادثة عادية" ويمكنه تفهم سبب عدم رضا لاعبه.
وقال المدير الفني البرتغالي: 'لم يخبرني قط أنه سيغادر، لم يخبرني. عليك أن ترى كيف هو موقفه، واحتفل بالأهداف مع زملائه وشكر الجماهير. لقد أجريت محادثة مع كريستيانو رونالدو. تحدثنا عن المنتخب ولكن المحادثة الوحيدة التي أجريتها كانت قبل المباراة ضد سويسرا لإخباره لماذا سيكون بديلا".
وأضاف سانتوس الذي قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا "أخبرته أنه لن يبدأ مباراة دور الستة عشر، لم يكن سعيدًا بالمحادثة، كما هو معتاد، لكنها كانت محادثة عادية أظهر فيها الجميع وجهة نظرهم، عندما يتولى اللاعب قيادة منتخب البرتغال ويبدأ على مقاعد البدلاء، من الطبيعي ألا يشعر بالسعادة. عندما أخبرته أنني لن أضعه في التشكيلة الأساسية، سألني إذا كانت فكرة جيدة. بالطبع لم يكن سعيدا. لكني أؤكد لكم أنه لم يرغب أبدًا في المغادرة".
وجاء قرار سانتوس في أعقاب رد فعل رونالدو الغاضب على استبداله في ختام دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية
واعترف المدرب بأنه "لم يعجبه" رد فعل رونالدو، واستبدل بنجم مانشستر يونايتد السابق اللاعب الشاب غونزالو راموس الذي سجل "هاتريك" في فوز من جانب واحد للبرتغال
ومنذ ذلك الحين تصدر رونالدو أيضًا عناوين الأخبار بعد أن قيل إنه لم يتدرب مع البدلاء في اليوم التالي للمباراة كإجراء عادي.
وبدلاً من ذلك، اختار القيام بعمل رياضي مع التشكيلة الأساسية، على الرغم من لعب أقل من 20 دقيقة ضد سويسرا
وبعد أن سمع رونالدو عن التقارير المتعلقة برغبته في ترك الفريق، قال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "مجموعة متماسكة جدًا من أن تنكسر من قبل قوى خارجية. أمة شجاعة لدرجة أن تسمح لنفسها بالخوف من أي خصم. فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، والذي سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية! صدق معنا! القوة، البرتغال!".