سانتوس: رونالدو لم يطلب مغادرة معسكر البرتغال.. "اتركوه وشأنه"

دعا فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال إلى ترك كريستيانو رونالدو وشأنه بعد أن نفى تقارير تفيد بأن النجم المخضرم أراد الرحيل عن الفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الفوز 6/1 على سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء الماضي.

ونفى رونالدو بغضب التقارير الواردة من بلاده عن رغبته في حزم أمتعته ومغادرة معسكر البرتغال في كأس العالم في قطر، عندما اكتشف أنه سيكون بديلاً في المباراة أمام سويسرا.