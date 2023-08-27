الدوري الإيطالي: ميلان يكتسح تورينو.. وهيلاس فيرونا يهزم روما

اقتنص فريق ميلان فوزا كبيرا على حساب نظيره تورينو، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وتقدم للميلان كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 33 من اللقاء.

ونجح فريق تورينو في التعادل بعد تسجيل بير شورز هدف الضيوف الأول في الدقيقة 36 من اللقاء.

وتمكن الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن مُواطنه ثيو هيرنانديز من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وعاد أوليفيه جيرو ليُكمل رباعية الروسونيري في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ويحتل ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، فيما يحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.