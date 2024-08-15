كشف مصطفى المقدم، وكيل المغربي جمال الشماخ، نجم فريق حسنية أغادير، الأسباب الرئيسة وراء فشل انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي المصري، وحقيقة تلقيه عرضًا من الزمالك، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط الشماخ بالانتقال إلى صفوف الأهلي قبل أن يتعاقد الفريق الأحمر مع مواطنه يحيى عطية الله.

وأعلن الأهلي ضم يحيى عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادمًا من سوتشي الروسي.

وقال الشماخ في تصريحات تلفزيونية: "خلال المفاوضات مع الأهلي وحسنية أغادير، فإن التواصل مع النادي المغربي لم يسِر بالاحترافية التي كان من المفترض أن تكون من نادِ كبير مثل الأهلي، وهذه المشكلة التي حدثت، لأن الشماخ كان جاهزًا للانتقال للنادي الأحمر، ولكن لم تسِر الأمور كما كان مخططًا لها، واللاعب ليس سعيدًا بما حدث، وهذه هي كرة القدم في النهاية".

وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات بين أندية مصرية أخرى والشماخ، ولم يحدث أي تواصل رسمي مع الزمالك أو أي ناد آخر خلال الفترة الحالية".

وتابع: "اللاعب عاد إلى ناديه حسنية أغادير في الدوري المغربي، وهناك إستراتيجية مقبلة أن نتركه للاحتراف خارج المغرب".

جمال الشماخ لاعب مغربي من مواليد عام 2000، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وبدأ مسيرته الكروية مع الناشئين في نادي حسنية أغادير، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2020.

ومع حسنية أغادير لعب جمال الشماخ 124 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفًا.