جهاد جريشة يكشف حقيقة هجومه على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق حقيقة التصريحات التي تم تداولها على لسانه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري المصري، وينتقد خلالها الحكم الإسباني الذي أدار اللقاء.

الأهلي فاز على بيراميدز بنتيجة (3-2) ووصل إلى النقطة 60 في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 8 نقاط و4 مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر بـ 68 نقطة.

ونسبت تصريحات في الساعات الماضية لجريشة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم ناقلوها بأنه قال إن "حكام مباراة الأهلي وبيراميدز كانوا ضمن وفد سياحي إسباني في الغردقة، وهم ليست لهم علاقة بالتحكيم نهائيًا، ولكن المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار سافر إليهم، واتفق معهم على إدارة المباراة".

وقال جريشة في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه لم يدل بتصريحات بأن الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا، الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز ليست له علاقة بالتحكيم، وأن الطاقم الإسباني كان متواجداً في الغردقة للسياحة، مشدداً: "كل ما نسب لي من هذه التصريحات مفبركة".

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وأضاف: "تحدثت عن الحكم الإسباني من الناحية الفنية والإدارية فقط، ولم أصرح بأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تواجد مع الطاقم الإسباني في الغردقة، وهذا الكلام عارٍ تماما من الصحة".

وأشار جريشة إلى أنه انتقد أداء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز من ناحية الأداء في المباراة والفنيات، متمنياً من الجميع تحري الدقة في الأخبار والمعلومات التي تنشر على لسانه.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز أخطاء تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها ضربة الجزاء التي احتسبت لحسين الشحات، لاعب الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره نادي مودرن سبورت، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 60 نقطة، حصدها من 24 مباراة، بينما يحتل نادي مودرن سبورت المركز الرابع بـ47 نقطة من 29 لقاءً.