نجم النصر السعودي يتسبب في أزمة كبيرة لبرشلونة

يبدو أن رحيل المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز عن صفوف برشلونة، وانتقاله إلى النصر السعودي، لم يكن مجرد خروج اسم من القائمة، بل تحول إلى أزمة حقيقية ألقت بظلالها على استقرار الخط الخلفي للفريق الكتالوني.

بهذا الرحيل خسر البارسا بخبرته أحد العناصر التي كانت تمنح دفاعه توازنًا وعمقًا، وهو ما انعكس بوضوح على أداء المباريات الأخيرة.

الشاب باو كوبارسي، الذي أُلقيت على عاتقه مسؤولية أكبر بعد رحيل مارتينيز، لم يتمكن حتى الآن من تقديم المستوى المنتظر، حيث ظهر مهزوزًا في المواجهات الفردية ووقع في بعض الأخطاء التي كلفت الفريق مواقف حرجة.

الضغوط الجماهيرية والإعلامية تزيد من صعوبة مهمته، خصوصًا وهو في بداية مشواره الكروي.

في المقابل، يحاول الأوروغواياني رونالد أراوخو سد هذه الثغرات بقتالية كبيرة وانضباط تكتيكي لافت، ليصبح بمثابة صمام الأمان الوحيد في دفاع برشلونة.

ورغم أدائه القوي، إلا أن غياب شريك ثابت بخبرة مارتينيز يجعله يواجه تحديات مضاعفة في التعامل مع مهاجمي الخصوم.

رحيل مارتينيز فتح باب التساؤلات حول سياسة برشلونة الدفاعية في المرحلة المقبلة، وما إذا كان النادي سيعتمد كليًا على المواهب الشابة أو سيتجه إلى تدعيم الخط الخلفي بصفقات جديدة.