أبرز طلبات الهلال في سوق الانتقالات
كشفت تقارير إعلامية عن أبرز ملامح سوق الانتقالات الخاص بنادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه جورجي جيسوس.
وكان "الزعيم" قد حقق إنجازًا بارزا الموسم الماضي، حيث توج بثلاثية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، كما سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.
وفي ظل فتح باب سوق الانتقالات، بدأت جماهير الهلال تتساءل عن سر الهدوء داخل ناديها ورئيسها فهد بن نافل، رغم الأسماء الكبيرة التي يتم تناقلها خلال الفترة الماضية وارتباطها بالأندية المنافسة مثل النصر والاتحاد والأهلي.
من جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، خبير الانتقالات العالمية، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهلال سيحظى بسوق انتقالات هادئة في الميركاتو الجاري.
وأضاف: "جيسوس، مدرب الهلال، راضٍ على نحو كبير عن الفريق الذي حطم الرقم القياسي للانتصارات في تاريخ كرة القدم، ولن يطلب تغييرات كثيرة".
وتابع: "الهلال يبحث فقط عن صفقتين تحت 20 عامًا، من أجل إكمال قائمة أجانب الفريق، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن للمحترفين، بتسجيل 10 أجانب في القائمة، شرط قيد لاعبين اثنين من مواليد 2003 فما بعد".
ولذلك يبدو أن ميركاتو الهلال الصيفي، لن يشهد ثورة كبيرة على مستوى الراحلين في ظل تألق جميع العناصر في الموسم الماضي بداية من الحارس ياسين بونو حتى الوصول إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وبدأ نادي الهلال استعداداته للموسم الجديد بعمل الفحوصات الطبية للاعبين، استعداداً لبدء التدريبات تحت إشراف جيسوس، ويؤدي الفريق الأزرق تدريباته في العاصمة الرياض حتى منتصف يوليو موعد المغادرة إلى معسكر النمسا الذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل.