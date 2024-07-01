أبرز طلبات الهلال في سوق الانتقالات

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز ملامح سوق الانتقالات الخاص بنادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه جورجي جيسوس.

وكان "الزعيم" قد حقق إنجازًا بارزا الموسم الماضي، حيث توج بثلاثية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، كما سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

وفي ظل فتح باب سوق الانتقالات، بدأت جماهير الهلال تتساءل عن سر الهدوء داخل ناديها ورئيسها فهد بن نافل، رغم الأسماء الكبيرة التي يتم تناقلها خلال الفترة الماضية وارتباطها بالأندية المنافسة مثل النصر والاتحاد والأهلي.

من جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، خبير الانتقالات العالمية، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهلال سيحظى بسوق انتقالات هادئة في الميركاتو الجاري.