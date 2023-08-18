لماذا رفض ريال مدريد دخول الكاميرات غرفة خلع الملابس؟

يرفض ريال مدريد وضع الكاميرات في غرف خلف الملابس، رغم الحصول على الأموال مقابل ذلك.

وخلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني سيلاحظ المشجعون بعض التغييرات في النقل التلفزيوني، حيث سيتم إجراء مقابلات مع اللاعبين بين الشوطين.

كما سيتم وضع كاميرات في غرفة خلع الملابس، وسيتم وضع كاميرات وجهًا لوجه مع المدربين، وستحصل الأندية على أموال إضافية مقابل ذلك.

لكن ريال مدريد يرفض هذه التغييرات، وبينها كاميرات في غرف خلع ملابس لاعبيه، وبذلك سيخسر الفريق 13 مليون يورو.