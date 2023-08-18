لماذا رفض ريال مدريد دخول الكاميرات غرفة خلع الملابس؟
يرفض ريال مدريد وضع الكاميرات في غرف خلف الملابس، رغم الحصول على الأموال مقابل ذلك.
وخلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني سيلاحظ المشجعون بعض التغييرات في النقل التلفزيوني، حيث سيتم إجراء مقابلات مع اللاعبين بين الشوطين.
كما سيتم وضع كاميرات في غرفة خلع الملابس، وسيتم وضع كاميرات وجهًا لوجه مع المدربين، وستحصل الأندية على أموال إضافية مقابل ذلك.
لكن ريال مدريد يرفض هذه التغييرات، وبينها كاميرات في غرف خلع ملابس لاعبيه، وبذلك سيخسر الفريق 13 مليون يورو.
وتعاونت جميع أندية الليغا مع مبادرات البث الجديدة باستثناء ريال مدريد، الذي قرر مقاطعة جميع التفاعلات مع أصحاب الحقوق.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن الفكرة من هذه الميزات، التي تم تطبيقها هذا الموسم، هي جعل الدوري الإسباني أكثر إثارة للمشاهدين، بهدف زيادة الأموال التي يتم دفعها مقابل الحقوق في المستقبل.
وكحافز للأندية على الانفتاح والسماح بدخول الكاميرات لغرف خلع الملابس، سيتم تقاسم جزء كبير من إجمالي عائدات بث الدوري الإسباني للموسم 2023/2024، اعتمادًا على المشاركة في هذه الإضافات الإذاعية "الطوعية" الجديدة.
وتشمل الميزات وجود كاميرات في غرف تبديل الملابس قبل وبعد المباريات، والمزيد من الكاميرات والميكروفونات في الأنفاق وبجوار المقاعد، وفرص إضافية لإجراء مقابلات مع اللاعبين والموظفين قبل وأثناء وبعد المباريات.
وبفعل هذه الميزات رأي المشاهدون دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وهو يوجه تعليمات للاعبيه ويقول "سنهاجم سنهاجم" خلال استراحة لتناول المشروبات قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة أمام غرناطة.
وفي المقابل لم تكن هناك كاميرات في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد يوم السبت، أمام أتلتيك بلباو، ولم تكن هناك محادثة متلفزة غير رسمية قبل المباراة بين المدرب كارلو أنشيلوتي وإرنستو فالفيردي.
في احتجاج واضح على النهج الجديد، لم يقم أحد من ريال مدريد، لا إيميليو بوتراغوينو ولا أنشيلوتي ولا اللاعبون، بواجباتهم الإعلامية المعتادة مع أصحاب الحقوق سواء قبل المباراة أو بعدها.
وبدلًا من ذلك، تحدث جود بيلينغهام ورودريغو وداني كارفاخال فقط إلى تلفزيون ريال مدريد من المنطقة المختلطة بالملعب، بينما حضر أنشيلوتي مؤتمره الصحفي المعتاد بعد المباراة.
سبب رفض ريال مدريد
ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" فإن رفض ريال مدريد هو خطوة أخرى ويمكن فهمه على أنه معركة أخرى في الحرب الطويلة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخافير تيباس رئيس رابطة الليغا.
ومنذ أن أصبح تيباس رئيسًا لرابطة الدوري الإسباني في 2013 سرعان ما أدخل البيع الجماعي لحقوق البث التلفزيوني.
وكانت هذه الخطوة تعني أن الدوري ككل قد كسب المزيد من المال، لكن ريال مدريد شعر بالعقوبة لعدم تمكنه من بيع مبارياته بشكل فردي كما كان من قبل.
وقالت الصحيفة، إنه على مدى العقد الماضي، رفع ريال مدريد أكثر من 20 دعوى قضائية مختلفة ضد إجراءات الدوري الإسباني، بما في ذلك العديد من الاعتراضات على كيفية توزيع أموال التلفزيون.
لكن وقف القضاة بانتظام لصالح رابطة الدوري الإسباني.
وخلال موسم 2021/2022، أحدث موسم تتوفر عنه الأرقام، حصل ريال مدريد على ما يزيد قليلًا على 160 مليون يورو، أي أكثر بقليل من برشلونة صاحب المركز الثاني، وأكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 46 مليون يورو الممنوح لأصحاب الدخل المنخفض ريال مايوركا وإلتشي ورايو فاليكانو.
وذكرت "ذات أتلتيك" أنه يبقى أن نرى ما إذا كان ريال مدريد سيغير رأيه، بدءًا من مواجهة ألميريا يوم السبت.
وقالت الصحيفة، إن رابطة الدوري الإسباني تتوقع أيضًا أن يسمح ريال مدريد بنقل الكاميرات إلى مواقع ومناطق جديدة في سانتياغو برنابيو للمباريات على مدار الموسم، بما في ذلك على الأقل داخل غرفة ملابس الزوار وعلى مقاعد البدلاء الخاصة بهم.