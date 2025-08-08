بنفيكا يرد على "صفعة" النصر السعودي

رد نادي بنفيكا البرتغالي على صفقة انتقال اللاعب جواو فيليكس إلى النصر السعودي في الموسم الجديد.

وكان بنفيكا على بعد خطوات من استعادة لاعبه الأسبق جواو فيليكس صاحب الـ 25 عامًا بعد مفاوضات مكثفة مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وجاء دخول النصر طرفًا في المفاوضات مع فيليكس ليحول وجهة النجم البرتغالي إلى دوري روشن السعودي.

وبعد صفعة النصر لإدارة بنفيكا، تحرك النادي البرتغالي نحو صفقة مدوية تفاوض من أجل ضمها الفريق السعودي.

وبحسب شبكة CNN فإن بنفيكا تقدم بعرض لاستعارة البرازيلي أنتوني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم أنتوني بالرحيل إلى النصر لتدعيم الجانب الهجومي، ولكن إدارة بنفيكا تخطط لاقتناص خدمات النجم البرازيلي والرد بهذه الصفقة على رحيل جواو فيليكس إلى النصر.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر قد أطلق تصريحات نارية حول انتقال جواو فيليكس إلى الفريق السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية إن هذه الخطوة ستفيد فيليكس أكثر من انتقاله إلى بنفيكا، موضحًا أن الدوري السعودي تنافسي وقوي ومليء بالنجوم، والجميع شاهد ما حدث في كأس العالم للأندية (إشارة إلى تأهل الهلال إلى ربع النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي).