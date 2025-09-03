أوسيمين النسخة النسائية.. من هي مهاجمة سيدات الهلال الجديدة؟

في خطوة قد تغير موازين القوى في الدوري السعودي للسيدات، تعاقد نادي الهلال مع صفقة نيجيرية مميزة للانضمام لفريق السيدات لكرة القدم.

وأعلن "الزعيم" ضم المهاجمة الفذة عزيزات أوشوالا، في صفقة من العيار الثقيل ستضيف بعدًا عالميًّا للمنافسات المحلية.

أسطورة إفريقية بسجل حافل

فمن هي عزيزات أوشوالا؟ هي مهاجمة نيجيرية تبلغ من العمر 30 عامًا، وتُعد على نطاق واسع إحدى أفضل المهاجمات في تاريخ القارة، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق.

سجِّل إنجازاتها الفردية يتحدث عن نفسه، حيث توِّجت بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ست مرات، وهو رقم قياسي تاريخي يضعها في مكانة فريدة.

مسيرتها الاحترافية كانت بمثابة رحلة من التألق في أكبر الدوريات العالمية، وشهدت محطتها الأبرز مع نادي برشلونة الإسباني، حيث قضت خمس سنوات ذهبية أصبحت خلالها أيقونة هجومية، ونجحت في تسجيل أكثر من 100 هدف، وقادت الفريق للتتويج بأهم الألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا للسيدات.

لماذا تُلقب بـ "أوسيمين النسائية"؟

لقب "فيكتور أوسيمين النسائية" لم يأتِ من فراغ أو لمجرد كونهما من بلد واحد، بل يعود إلى التشابه المذهل في أسلوب اللعب الذي يجمع بين القوة البدنية الهائلة والسرعة الخاطفة والقدرة التهديفية المرعبة للمهاجم النيجيري الشهير، والذي كان قريبًا هو الآخر من الانضمام للهلال قبل أن يحط الرحال في غلطة سراي التركي.

تتميز أوشوالا بقدرتها الاستثنائية على الانطلاق بالكرة واختراق دفاعات الخصم، مستغلة سرعتها الفائقة وقوتها البدنية التي تجعل من الصعب إيقافها.

وتتكامل هذه السمات مع حاسة تهديفية فطرية وقدرة على إنهاء الهجمات بشكل ممتاز من أنصاف الفرص، سواء بقدميها أو بضرباتها الرأسية المتقنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحركاتها الذكية دون كرة تفتح المساحات لزميلاتها وتضعها دائمًا في مواقع خطيرة أمام المرمى.

إضافة نوعية للدوري السعودي

لا شك أن وصول لاعبة بهذا الحجم وهذه الخبرة إلى نادي الهلال سيمثل دفعة هائلة للفريق، وسيرفع سقف المنافسة في الدوري السعودي للسيدات بشكل ملحوظ.

فتجربتها الواسعة التي تشمل اللعب في إنجلترا مع ليفربول وآرسنال، وفي الصين، ومؤخرًا في الدوري الأمريكي القوي، تجعلها صفقة لا تجلب الأهداف فقط، بل تجلب معها عقلية الفوز، والخبرة العالمية، وشخصية قيادية قادرة على إلهام الفريق بأكمله نحو تحقيق طموحات أكبر.