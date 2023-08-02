البطولة العربية: الاتحاد يحقق العلامة الكاملة ويضرب موعدًا مع الهلال في دور الثمانية

منح أحمد بامسعود المقدمة للاتحاد بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وأدرك عبد المجيد بوبكر هدف التعادل للشرطة قبل 10 دقائق من النهاية مستغلًا خطأ الحارس مارسيلو جروهي في إبعاد رمية تماس طويلة.

وواصل الفرنسي كريم بنزيما، الذي شارك من مقاعد البدلاء، تألقه وأحرز هدف الفوز من ركلة جزاء قرب النهاية ليسجل للمباراة الثالثة تواليًا.

وتحصل البديل كورونادو على ركلة جزاء في الدقيقة 83 نفذها بنزيما بنجاح على يسار أحمد باسل حارس الشرطة الذي اتجه للزاوية الأخرى.