تغيير النشيد الرسمي لدوري أبطال أوروبا يثير جدلا واسعا | إرم نيوز

أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جدلًا واسعًا بعد تغيير النشيد الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي يعتبر إحدى العلامات المميزة لهذه البطولة.

وفاجأ الاتحاد الأوروبي متابعي مباريات دوري الأبطال بتعديلات على نشيد البطولة، والذي تم إقراره منذ نسخة 1992 – 1993.

وكتب هذا النشيد جورج فريدريك هاندل عن قصيدة "زادوك الكاهن" وتم تلحينه بواسطة توني بريتن، ويبلغ طول النشيد الكامل 3 دقائق، وتم إطلاقه للمرة الأولى عام 1992.

ويتم عزف هذا النشيد قبل انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا على مدار 22 عامًا، قبل أن تطرأ بعض التعديلات بشكل مفاجئ على اللحن الخاص بهذا النشيد الأيقوني.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي قراره بشأن عزف النشيد المعدل قبل مباريات دوري الأبطال في مرحلة المجموعات أو الاحتفاظ بالنشيد القديم والاكتفاء بالتعديلات في البث التلفزيوني فقط قبل اللقاءات بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتفاعل عدد كبير من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع النشيد المعدل من جانب الاتحاد الأوروبي، ولكن أغلب التعليقات كانت سلبية تعبيرًا عن استغراب قرار تغيير النشيد.

وأعلن "يويفا" تغييرات على نظام دوري أبطال أوروبا بداية من النسخة الحالية بعدما رفع عدد الفرق المشاركة في مرحلة المجموعات إلى 36 فريقاً بدلاً من 32 مع تغيير شامل في نظام هذه المرحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات على أن يخوض كل فريق 8 لقاءات نصفها على أرضه والنصف الآخر خارج ملعبه بنظام الدوري، لتصعد أفضل 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي بينما تقام مرحلة المجموعات بين الفرق الستة عشر التالية بمواجهة إقصائية في دور خروج المغلوب لتحديد باقي الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.