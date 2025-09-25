رد فعل ناري من الخطيب بعد هجوم مدحت شلبي

أقدم محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، على رد فعل سريع ضد الإعلامي مدحت شلبي بعد الهجوم ضده في برنامجه بقناة MBC MASR 2 في الساعات القليلة الماضية.

وأصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً أعلن خلاله تكليف إدارة النادي لمحمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي.

وقال البيان:" قررت إدارة النادي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة «MBC MASR 2»، وتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وكان مدحت شلبي قد وجه انتقادات حادة إلى محمود الخطيب رئيس النادي بسبب الشروط الجزائية في عقود المدربين السابقين السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو بجانب الحديث عن الحالة الصحية لرئيس القلعة الحمراء والتي تمنعه من استكمال مشواره في منصبه.

وكان محمود الخطيب قد أعلن عدم نيته الترشح لخوض الانتخابات القادمة بسبب معاناته من مشاكل صحية.

وأكد شلبي أيضاً عدم حصول محمود الخطيب على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة لمرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية وهو سبب عدم سفره وليس المشاكل الصحية.