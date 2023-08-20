ميسي يحقق لقبه الأول مع إنتر ميامي بالفوز بكأس الدوريات (فيديو)

اقتنص فريق إنتر ميامي لقب بطولة كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره ناشفيل بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأحد.

وانتهت مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوريات.