اقترب حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، من تولي رئاسة لجنة الكرة بنادي الزمالك.

ويعيش نادي الزمالك حالة من الغضب الشديد بعد الخروج بدون أي ألقاب محلية في الموسم الماضي.

واحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في الدوري المصري خلف الأهلي البطل وبيراميدز الوصيف كما ودع منافسات كأس مصر من ثمن النهائي على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

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ورفض الزمالك خوض منافسات كأس رابطة الأندية كما أنه لم يشارك في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال ليكتفي بحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب الإعلامي إسلام صادق، فإن مسؤولا بارزا اجتمع بحسن شحاتة خلال الساعات القليلة الماضية لتعيينه رئيسًا للجنة الكرة.

وأكد صادق أن المسؤول الذي يتحدث عنه خارج نادي الزمالك حاليًا وهو ما فسره المتابعون بأنه ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

وأشار صادق إلى أن حسن شحاتة ستكون له صلاحيات واسعة في تعديل كافة الأمور داخل قطاع الكرة واختيار الصفقات وتحديد مصير البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق بجانب حسم مصير أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق.

ويعد حسن شحاتة أحد أساطير نادي الزمالك بمشواره الرائع كلاعب مميز في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كما أنه يملك مشوارًا حافلًا في مجال التدريب بعدما قاد منتخب مصر للتتويج بثلاثة ألقاب لأمم أفريقيا 2006 و2008 و2010.