تحرك نادي نيس الفرنسي لحسم صفقة دفاعية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل تمهيدًا لرحيل نجمه جان كلير توديبو.

وارتبط اسم توديبو بالرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي بعدما منعت قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لأن الشركة المالكة للنادي الفرنسي هي التي تدير حاليًا عملاق البريميرليغ.

تلقى الأهلي المصري عرضًا رسميًا من نادي نيس للتعاقد مع لاعبه محمد عبد المنعم في الموسم المقبل.

وقال مصدر بالأهلي المصري لـ"إرم نيوز"، إن هناك تفاوضاً يتم حاليًا بين مسؤولي الناديين لحسم التفاصيل المالية للصفقة.

وأشار إلى أن الأهلي سيوافق على رحيل عبد المنعم حال الوصول إلى مبلغ مالي يرضي إدارة القلعة الحمراء، خاصة أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا ورفض عروضًا خليجية في شهر يناير الماضي أملًا في الرحيل لأوروبا.

وأكد المصدر أن هناك خلافاً حول بعض البنود المالية وقيمة المبلغ وطريقة السداد وبعض التفاصيل الخاصة بنسبة إعادة البيع.

ولمع اسم محمد عبد المنعم صاحب الـ 25 عامًا بعد استدعائه لمنتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 من جانب المدرب الأسبق البرتغالي كارلوس كيروش.

وظهر عبد المنعم بمستويات رائعة ليعود بعدها للأهلي المصري بعدما كان معاراً إلى مودرن سبورت، وقبلها إلى سموحة.

وساهم المدافع المميز في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي خلال آخر موسمين بجانب مشاركته في كأس العالم للأندية وتحقيق المركز الثالث.