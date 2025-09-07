logo
رياضة

لن يخون كريستيانو رونالدو.. جيسوس يثبت ولاءه للنصر السعودي بقرار حاسم

لن يخون كريستيانو رونالدو.. جيسوس يثبت ولاءه للنصر السعودي بقرار حاسم
رونالدو وجيسوس في تدريبات النصر السعوديالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 8:17 م

اتخذ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا حاسمًا ومصيريًا بشأن مستقبله مع أصحاب الرداء الأصفر.

وتولى جيسوس قيادة النصر مطلع الموسم الحالي خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي ليعود إلى الملاعب السعودية بعد رحيله عن قيادة الهلال.

أخبار ذات علاقة

جورجي جيسوس المدير الفني للنصر السعودي

أغرب قرارات جيسوس.. مدرب النصر طلب لاعبًا بعد أن رفض تدريبه (فيديو)

 وقاد جيسوس فريقه النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي قبل أن يخسر على يد الأهلي بركلات الترجيح.

وأفادت تقارير صحفية تركية عن رفض جيسوس عرضاً لقيادة فريق فنربخشة التركي خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه بعدما أخفق في قيادة الفريق نحو مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة

تدريبات النصر السعودي

حدّد مبلغ بديله.. النصر السعودي يتخذ قراراً حاسماً تجاه "منبوذ" جيسوس ورونالدو

 وأشارت التقارير إلى أن جيسوس أبدى رفضه التام للاجتماع بمسؤولي النادي التركي ومناقشة أي عروض لتركيزه الشديد مع فريق النصر، خاصة أن الموسم ما زال في بدايته.

ورفض جيسوس خيانة مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر الذي لعب دوراً كبيراً في إقناع مدرب الهلال السابق بتولي قيادة الفريق الأصفر.

أخبار ذات علاقة

أوتافيو

خارج حسابات جيسوس تماما.. أوتافيو ينتقل لناد سعودي جديد

 ويأمل النصر العودة إلى منصات التتويج بعد غياب منذ فوزه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC