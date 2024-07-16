كرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، كلمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما وطأت قدمه ملعب سانتياغو برنابيو لأول مرة.

وقدم نادي ريال مدريد، لاعبه الجديد كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، لجماهير الفريق الملكي الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو بمناسبة تقديمه رسمياً لاعباً للنادي الملكي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحظي الحفل بحضور نحو 85 ألف مشجع في سانتياغو برنابيو فيما تقدم أسطورة الريال الخالدة زين الدين زيدان الحضور، حيث التقط صوراً مع بيريز ومبابي.

وقال مبابي خلال وقوفه على المسرح: "1، 2، 3 .. هلا مدريد"، وهي الجملة نفسها التي قالها رونالدو عندما تم تقديمه لاعبًا في صفوف ريال مدريد على الملعب نفسه في 6 يوليو من العام 2009.

كما كان رونالدو حاضرًا بين جماهير الريال في الملعب، ولكن بشكل آخر.

وخلال أحداث الحفل ذُكِر اسم رونالدو، حتى رددت الجماهير الموجودة في البرنابيو، كلمة (Siii) في نفس واحد، وهي الكلمة المرتبطة باحتفالات النجم البرتغالي.

وللمفارقة، فإن مبابي سيرتدي القميص رقم 9، وهو الرقم نفسه الذي حمله رونالدو فور انتقاله لريال مدريد لعدم إمكانية الحصول على رقم 7 المفضل له الذي كان يلعب به القائد راؤول غونزاليس وقتها.