الصربي كوريتش يخلف جمال أبو عابد في تدريب الفيصلي الأردني

أعلن النادي الفيصلي، اليوم الأحد، رحيل مدربه جمال أبو عابد عن منصبه؛ بسبب الخسارة الأخيرة أمام الرمثا في الجولة الثالثة للدوري الأردني لكرة القدم.

ووجه النادي الشكر لمدربه السابق في بيان رسمي، بعد قرار إقالته من منصبه.

وتولى أبو عابد قيادة الفيصلي في أكتوبر 2024 قبل الرحيل بعد الخسارة أمام الرمثا بهدف دون رد.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس في الدوري الأردني برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب الجزيرة والسلط.

وأعلن النادي الأردني تعاقده مع المدرب الصربي دينيس كوريتش لقيادة الفريق خلفاً لأبو عابد.

وخاض دينيس كوريتش عدة تجارب، وحقق لقب الدوري البوسني مرتين خلال مسيرته.

ومن المقرر أن يعلن الفيصلي باقي أفراد الجهاز المعاون للمدرب دينيس خلال الساعات القليلة القادمة.

ويستعد الفيصلي لمواجهة شباب الأردن غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة للدوري المحلي.

وكان السلط قد استهل الجولة الرابعة بفوز ساحق على حساب البقعة بنتيجة 5-1.

اللافت أن نادي الرمثا تسبب في الإطاحة بالمدرب التونسي قيس اليعقوبي من الوحدات بعد الفوز بلقاء الفريقين بهدف دون رد.