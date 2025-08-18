logo
رياضة

الصربي كوريتش يخلف جمال أبو عابد في تدريب الفيصلي الأردني

احتفال لاعبي الفيصلي الأردنيالمصدر: حساب الفيصلي عبر فيسبوك
18 أغسطس 2025، 6:21 م

أعلن النادي الفيصلي، اليوم الأحد، رحيل مدربه جمال أبو عابد عن منصبه؛ بسبب الخسارة الأخيرة أمام الرمثا في الجولة الثالثة للدوري الأردني لكرة القدم.

ووجه النادي الشكر لمدربه السابق في بيان رسمي، بعد قرار إقالته من منصبه.

 وتولى أبو عابد قيادة الفيصلي في أكتوبر 2024 قبل الرحيل بعد الخسارة أمام الرمثا بهدف دون رد.

e0c42096-fbce-4d8d-b204-dcad88bc549d

ويحتل الفيصلي المركز الخامس في الدوري الأردني برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب الجزيرة والسلط.

 وأعلن النادي الأردني تعاقده مع المدرب الصربي دينيس كوريتش لقيادة الفريق خلفاً لأبو عابد.

وخاض دينيس كوريتش عدة تجارب، وحقق لقب الدوري البوسني مرتين خلال مسيرته.

34874166-0e18-4b98-b820-ad33e02d1cda

ومن المقرر أن يعلن الفيصلي باقي أفراد الجهاز المعاون للمدرب دينيس خلال الساعات القليلة القادمة.

 ويستعد الفيصلي لمواجهة شباب الأردن غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة للدوري المحلي.

وكان السلط قد استهل الجولة الرابعة بفوز ساحق على حساب البقعة بنتيجة 5-1. 

اللافت أن نادي الرمثا تسبب في الإطاحة بالمدرب التونسي قيس اليعقوبي من الوحدات بعد الفوز بلقاء الفريقين بهدف دون رد.

